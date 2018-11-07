أبيض الشواطئ يحقق فوزه الأول في القارات على حساب إسبانيا

الشارقة 24- محمود علي:

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية الفوز على منتخب إسبانيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، ضمن منافسات اليوم الثاني للمجموعة الأولى لبطولة كأس القارات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والتي تقام على شاطئ كايت بيتش بأم سقيم وتتواصل حتى 10 نوفمبر المقبل.

سجل أهداف منتخبنا الوطني هشام منتصر "هدفين"، وأحمد بشر "هدفين"، وعلي محمد "هدف"، فيما سجل أهداف إسبانيا، للورانس جوميز ثلاثة أهداف، وأنطونيو خوسيه هدفاً.

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوز الثاني في البطولة على حساب المنتخب المصري بنتيجة 10/5 في المباراة التي جمعتهما في الرابعة والربع عصر اليوم، ويأتي منتخب مصر في الوصافة وله 3 نقاط، بالتساوي مع منتخبنا الوطني الثالث بفارق المواجهات المباشرة، بينما حل منتخب إسبانيا رابعاً بدون نقاط.

وتستكمل يوم غدٍ الخميس منافسات البطولة بإقامة 4 مباريات تجمع منتخب تاهيتي وأميركا في الرابعة والربع عصراً، ومنتخب مصر مع إسبانيا في الخامسة والنصف، فيما يواجه منتخبنا الوطني منتخب البرازيل الساعة السابعة إلا الربع مساءً، وروسيا مع إيران في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكانت منافسات اليوم الأول لحساب المجموعة الأولى للبطولة التي انطلقت يوم أمس "الثلاثاء"، شهدت فوز البرازيل على إسبانيا بنتيجة 5/2، وخسارة منتخبنا أمام شقيقه المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.