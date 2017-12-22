أمير الكويت يفتتح النسخة الـ 23 من دورة كأس الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:



افتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت اليوم الجمعة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" بمشاركة ثمانية منتخبات في حفل بهيج حضره جمهور غفير في إستاد جابر الدولي.



وانطلقت "خليجي 23" في الكويت اليوم، وتستمر حتى الخامس من يناير المقبل، بعد رفع الإيقاف الدولي عن اتحادها المحلي لتعود البطولة للبلاد بعدما كان من المقرر إقامتها في قطر في التوقيت نفسه.



وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين مراسم القرعة التي سحبت في الدوحة في سبتمبر الماضي بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول الثلاث والدوحة.



لكن رفع الإيقاف عن الكويت واستضافتها للبطولة دفع الدول الثلاث للمشاركة إلى جوار العراق وسلطنة عمان واليمن وقطر.



ويخوض المنتخب الكويتي مباراة الافتتاح أمام نظيره السعودي ضمن المجموعة الأولى التي سيلتقي خلالها أيضاً المنتخبان الإماراتي والعُماني وقت لاحق اليوم الجمعة.



وشهد حفل الافتتاح، الذي دعا لوحدة الخليج وحضره السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا"، عرضاً غنائياً بعنوان "خليجنا إلى الأبد".



تضمن الأوبريت تسع أغنيات متنوعة عبرت عن ترحيب الكويت "بالأشقاء الخليجيين في هذا المحفل الرياضي الكبير، حملت كل أغنية إشارة إلى الدول المشاركة في البطولة".



وعقب الأوبريت أطُلقت الألعاب النارية في الإستاد على وقع الموسيقى والمؤثرات الصوتية وشكلت لوحة فنية بصحبة هتافات الجماهير.



وقبل الأوبريت واللوحات الفنية عُرض فيلم وثائقي قصير عن مسيرة البطولة منذ انطلاقها عام 1970.