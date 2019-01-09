مروة الشامسي: فعاليات واجهة المجاز تعزز المكانة السياحية للشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكدت مروة عبيد الشامسي مدير عام واجهة المجاز المائية، لـ "الشارقة 24"، أن الواجهة تنظم العديد من الفعاليات المميزة، على مدار العام، مشيرة إلى أن الواجهة تنظم حالياً، فعاليات "شتاء المرح"، التي بدأت في 15 ديسمبر الماضي، وتتواصل حتى 15 يناير الجاري.

وأضافت الشامسي، أن الفعالية تشمل العديد من العروض الترفيهية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تستقبل فيها واجهة المجاز المائية، عدداً كبيراً من الزوار وخاصة من العائلات، ولفتت إلى أن هناك أيضاً "واحة المرح"، وهي فعالية تشمل الألعاب الترفيهية، إلى جانب عرض مميز، بحصول كل زائر ينفق 100 درهم، في المطاعم والمقاهي الموجودة في الواجهة، على قسيمة للسحب الكبير، على سيارة "جي إيه سي"، مقدمة من وكالة قرقاش للسيارات.

واعتبرت مدير عام واجهة المجاز، أن هذه الفعاليات المتنوعة، تعزز من موقع الشارقة كوجهة سياحية وترفيهية وعائلية متكاملة.