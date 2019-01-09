"أطفال الشارقة" تختتم فعاليات برنامج الشتاء

الشارقة 24:

تختتم "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، يوم الخميس، برنامج الشتاء، الذي أقيم في الفترة من 16 ديسمبر الماضي، وحتى العاشر من يناير الجاري، في مختلف المراكز بمدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، بمشاركة جميع الأطفال.

واشتمل البرنامج، على العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة والمبتكرة، من أبرزها برنامج "شتاء ممتع"، الذي تضمن مجموعة من الورش ضمن المسارات المعتمدة، وتشمل "العلوم والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والآداب واللغات، والفنون والموسيقى، والرياضة، منها: ورشة المكعب السحري، في مسار العلوم والتكنولوجيا، هدفت إلى تنمية الذكاء المنطقي الرياضي، والنمو العقلي للطفل، وتطوير الجانب الحركي للعضلات الدقيقة في العينين واليدين، إضافة إلى تنمية المهارات الإدراكية، في التسلسل والتطابق والتصنيف، من خلال التجارب للعمليات الحسابية الهندسية، في تركيب المكعبات وحلها، بطريقة علمية مبسطة وبسرعة ودقة عالية، فضلاً عن تجميع المكعبات بمهارة والتعرف على اتجاهاتها المختلفة.

وعملت ورشة "الثقافة المالية"، ضمن مسار ريادة الأعمال، واشتملت على جانبين النظري، والتطبيق العملي، على تعريف الأطفال بأهم المهارات الأساسية، في ريادة الأعمال، وإدارة المشاريع الصغيرة، وعملية التسويق للمشاريع.

أما في "مسار الفنون والموسيقى"، فقد استمتع الأطفال بالعزف على الإيقاعات الموسيقية في ورشة "قرع الطبول"، التي هدفت إلى تعليمهم قيمة العمل الجماعي، عبر تعلم تقنيات العزف على الآلات والإيقاعات المختلفة بشكل جماعي، وتعريفهم بالدول التي تُستخدم تلك الإيقاعات، لتوسيع مداركهم وإكسابهم معلومات متنوعة، حول عالم الموسيقى، كما تعرفوا على الأسس الفنية لرسم الكاريكاتير والتعبير، من خلاله في ورشة "فن الكاريكاتير"، إلى جانب الورش الفنية الأخرى، التي نمت لديهم، مهارات الإبداع الفني والأعمال اليدوية والحرفية.

وفي مسار "الآداب واللغات"، تعرفوا على أساسيات المحادثة باللغة اليابانية، ومهارة كتابة الحروف والكلمات اليابانية بأسلوب مبسط يتناسب مع قدراتهم.

وتضمن "مسار الرياضة"، مجموعة من الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، التي ساهمت في تطوير قدراتهم الحركية واللياقة البدنية، من أبرزها دورة الصقارة" التي أقيمت بالتعاون مع نادي الشارقة للصقارين، وهدفت إلى جذب الأطفال، لممارسة رياضة الصيد بالصقور، والتعرف على أنواعها وصفاتها، وطرق استخدام أدواتها، والتقنيات الحديثة كالطائرة اللاسلكية والشراعية، كما قام المشاركون بزيارة مركز كلباء للطيور الجارحة، للتعرف عن قرب على مختلف أنواع الطيور.

كما تعرف الأطفال، في دورة "الغوص"، على مهارة الغوص، والثقة بالنفس والشجاعة وأسلوب التخاطب مع الآخرين، أثناء عملية الغوص، وكيفية حل المشكلات التي تُواجههم، إضافة إلى استخدام المعدات الجديدة والأدوات الخاصة بالغوص.

ومن جانب آخر، نظمت "أطفال الشارقة"، ضمن برنامجها الشتوي، عدداً من الورش التوعوية والتثقيفية والصحية، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية، منها: هيئة كهرباء ومياه الشارقة، التي نفذت ورشة "ترشيد الاستهلاك"، لتوعية الأطفال بأهمية الترشيد في الكهرباء والماء، بينما قدمت القيادة العامة لشرطة مدينة خورفكان، وإدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، مجموعة من الورش، في المحافظة على الأمن وسلامة الأطفال والمخاطر، التي يُمكن أن يتعرضوا لها داخل وخارج المنزل، وطرق الوقاية منها.

وقدمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العديد من الورش المتنوعة منها: "مخاطر الألعاب النارية، إلى جانب ذلك قدمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مجموعة من الورش حول الدفاع عن النفس وغرس القيم الأخلاقية، والبصمة الاجتماعية، وبرنامج "الوفاء التطوعي" لغرس قيمة العمل التطوعي في نفوس الأطفال.

وساهمت بلدية مدينة كلباء، في توعية الأطفال، بالمحافظة على نظافة الأسنان والتغذية السليمة من خلال الورشة الصحية، في حين قدمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، مجموعة من الورش الفنية وإعادة التدوير، في حين قدم معهد الشارقة للتراث ورشة فنية حول التراث، ونفذت سجايا فتيات الشارقة البرنامج التدريبي "مهنتي"، إلى جانب الورش التثقيفية والصحية من بلدية مدينة البطائح، والمركز الصحي في البطائح، والمدام.

ويهدف برنامج الشتاء، إلى تطبيق استراتيجية أطفال الشارقة، ورؤية مؤسسة ربع قرن، في استثمار طاقات الأطفال وتنمية قدراتهم، من خلال البرامج التي تُساهم في إكسابهم المهارات المختلفة، ضمن المسارات الخمسة، التي تصقل مواهب الأطفال، وتُمكنهم من ممارسته الأنشطة التي تُثير شغفهم، وتُكسبهم مهارات جديدة، وكذلك اكتشاف الموهوبين منهم، لتبني مواهبهم وإعدادهم للمستقبل، من خلال وضع وتصميم برامج مميزة ومبتكرة، تلبي رغبات الأطفال وميولهم، وتُساهم في تحقيق التنمية الشاملة، بكافة جوانبها المختلفة .