شرطة وإحصاء الشارقة توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24:

في إطار الزيارات، التي يقوم بها مركز بحوث شرطة الشارقة، لمنظمات العمل المدني، بمختلف الجهات، وفق شراكات فاعلة وبناءة، تخدم التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، قام وفد من مركز بحوث شرطة الشارقة، بزيارة إلى دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، برئاسة المقدم الدكتور صلاح مصبح المزروعي مدير المركز بالإنابة.

وكان في استقبال الوفد الشرطي الزائر، عبد الله الكديد مدير إدارة الابتكار والتطوير بدائرة الإحصاء.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز الشراكة في المجالات المختلفة، وتفعيلها وفق منهجية واضحة المعالم، وشرح آليات العمل في تلك الشراكة، والمطلوب من الجانبين، في ظل التعاون البناء، لتحقيق مدخلات بحثية وعلمية وإحصائية، تسهم في تكامل الفرص مع التحديات، لكلا الطرفين.

وشكر المقدم الدكتور صلاح المزروعي، دائرة إحصاء الشارقة، على حسن الضيافة والاستقبال، وتجاوب موظفيها، في بحث المواضيع المختلفة.

ووقع الجانبان، مذكرة تفاهم، حول الشراكة بين الجانبين، وتضبط محاورها.