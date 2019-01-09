بهدف تعزيز التنسيق والتعاون

شرطة وإحصاء الشارقة توقعان مذكرة تفاهم

  • الأربعاء 09, يناير 2019 في 2:35 م
  • جانب من المباحثات بين الجانبين
    جانب من المباحثات بين الجانبين
وقع مركز بحوث شرطة الشارقة، مذكرة تفاهم، مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، حول الشراكة والتعاون بين الجانبين، في مختلف المجالات.
الشارقة 24:
 
في إطار الزيارات، التي يقوم بها مركز بحوث شرطة الشارقة، لمنظمات العمل المدني، بمختلف الجهات، وفق شراكات فاعلة وبناءة، تخدم التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، قام وفد من مركز بحوث شرطة الشارقة، بزيارة إلى دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، برئاسة المقدم الدكتور صلاح مصبح المزروعي مدير المركز بالإنابة.
 
وكان في استقبال الوفد الشرطي الزائر، عبد الله الكديد مدير إدارة الابتكار والتطوير بدائرة الإحصاء.
 
وبحث الجانبان، سبل تعزيز الشراكة في المجالات المختلفة، وتفعيلها وفق منهجية واضحة المعالم، وشرح آليات العمل في تلك الشراكة، والمطلوب من الجانبين، في ظل التعاون البناء، لتحقيق مدخلات بحثية وعلمية وإحصائية، تسهم في تكامل الفرص مع التحديات، لكلا الطرفين.
 
وشكر المقدم الدكتور صلاح المزروعي، دائرة إحصاء الشارقة، على حسن الضيافة والاستقبال، وتجاوب موظفيها، في بحث المواضيع المختلفة.
 
ووقع الجانبان، مذكرة تفاهم، حول الشراكة بين الجانبين، وتضبط محاورها.