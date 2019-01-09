لجنة "استشاري الشارقة" تعد 8 توصيات لأعمال "البيئة والمحميات"

الشارقة 24:

بهدف دعم الجهود في حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي في إمارة الشارقة، أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته، الثلاثاء، بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة بشأن مناقشة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الجلسة العامة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة 8 توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة الهيئة.

وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من تمكين ودعم لدور هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في أعمالها وما تقوم به وفق خططها لدعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية.