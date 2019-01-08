راشد الليم: أكثر من 300 ألف مشترك في "الغاز الطبيعي" بالشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلن سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن افتتاح محطة الرحمانية لضخ الغاز الطبيعي، وهي خامس محطة لضخ الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة، مؤكداً أنها أكبر محطة، وأن إمارة الشارقة يوجد بها أكثر من 300 ألف مشترك في خدمة الغاز الطبيعي.

وأضاف لـ "الشارقة 24": تخدم محطة الرحمانية لضخ الغاز الطبيعي أكثر من 30 ألف منزل بمنطقتي الرحمانية والسيوح، كما أن أهالي السيوح سيتم مدهم بالغاز الطبيعي في فترة زمنية قياسية من خلال محطة الرحمانية.

وأشار الليم إلى أن المحطة تبدأ بخدمة الرحمانية 5و6، مضيفاً أنه تم الانتهاء من وضع أجهزة ذكية في جميع المنازل، والتي ستقوم بقطع الخدمة تلقائياً إذا حدث أي تسرب.