أبناء التمكين الاجتماعي يخوضون تجربة رائدة في ريادة الأعمال

الشارقة 24:

خاض أبناء مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تجربة رائدة في عالم التجارة بمشاركتهم في مبادرة "نجوم الأعمال"، التي أطلقتها مؤسسة الشارقة لدعم مشاريع الشباب الريادية "رواد"، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، وذلك بهدف تمكين الطلبة وتشجيعهم على خوض تجربة الاستثمار في قطاع ريادة الأعمال.

وعرض مجموعة من أبناء المؤسسة مشروعهم من المشروبات الباردة والساخنة حيث حمل المشروع اسم "The bike shop"، فيما شاركت مجموعة أخرى في عمل مشروبات غازية بطريقة مبتكرة، وتقديم مأكولات خفيفة، حيث باتت تجربة استثنائية للمشاركين خلقت فيهم روح العمل التجاري، ونمت فيهم فكرة الإبداع لوضع بصمة مميزة لمشاريعهم حيث تحولت أفكار الأبناء لواقع عملي ملموس ترجمه حبهم ورغبتهم في خوض هذه التجربة.

وأكد سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، أن مؤسسة "روّاد" تنظم مثل هذه المبادرات بشكل سنوي، بهدف دعم فكر ريادة الأعمال للأجيال القادمة لطلبة الجامعات والمدارس من الحلقة الثالثة إلى مرحلة الثانوية من عمر 13 إلى 20 عاماً، التي نحاول من خلالها غرس فكر العمل الحر، وتنمية مهارات عملية في البيع والشراء، وتعويدهم على الإقبال على المخاطر وتحملها وتقبلها وإدارتها في الأعمال واستثمار الموارد المحدودة، وعمل مشروع ناجح بأقل دعم ممكن، وبأقل تكلفة.

وأوضح المحمود أن مبادرة نجوم الأعمال تقوم على عدة محاور أهمها، تنمية دور الأسرة لتكون شريكاً فاعلاً في نشر هذه الثقافة من خلال إقناعهم بأهمية ريادة الأعمال في حياة أبنائهم، والجانب الميداني من المبادرة الذي يكون من خلال تنظيم معرض تسوق حقيقي ومتنوع، يضم عدداً من الأنشطة التجارية التي كانت من أفكار الطلبة أنفسهم كمشاريع خاصة لهم بدعم من المؤسسة.