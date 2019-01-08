ملتقى الشارقة لحماية الطفولة ينطلق الإثنين المقبل

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق الإثنين المقبل، 14 يناير الجاري، فعاليات ملتقى الشارقة الأول لحماية الطفولة الذي تنظمه شبكة الشارقة لحماية الطفولة، بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل، وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، على مسرح بلدية مدينة الشارقة، تحت شعار: حماية الطفل مسؤولية الجميع.

ويناقش الملتقى على مدار جلستين عدداً من أوراق العمل، تتوزع على عدة محاور، من بينها المحور الأمني بمشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمحور الحقوقي، بمشاركة مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية، إلى جانب المحور التعليمي بمشاركة مجلس الشارقة للتعليم، والمحور الاجتماعي بمشاركة دائرة الخدمات الاجتماعية.

بالإضافة إلى محور الأدوار التكاملية لجمعية توعية ورعاية الأحداث مع جهات إنفاذ القانون، بشأن رفع مستوى الوعي حول أهمية حماية الطفل من الإساءة عن بعد، ومحور دور القوة العالمية الافتراضية في شأن حماية الطفل من الإساءة عن بعد، الذي يقدمة مركز حماية الطفل لوزارة الداخلية ومحور القانون الإماراتي بشأن حماية حقوق الطفل "وديمة" واللائحة التنفيذية له والقصور التشريعي فيه يناقشنا فيها المحامي عيسى بن حيدر.

في حين تشهد الجلسة الختامية مناقشات، وعرض التوصيات، وتكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، وتشارك في المعرض، 8 جهات تمثل مؤسسات عاملة في مجال الطفولة.

وأكدت عائشة عبد الله بن علي، رئيس اللجنة العليا للملتقى، المدير التنفيذي لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على تجارب المؤسسات العاملة في حماية الطفل في الدولة، وإبراز دورها، وتوفير نقطة التقاء للمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات والتجارب في مجال الطفل وحمايته.

ولفتت إلى أن الملتقى الذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يركز على الشارقة كنقطة انطلاق أساسية، والإمارات كحاضنة وعنوان عريض، للانطلاق عربياً لتكون قبل نهاية العام الجاري، الأولى عربياً في حماية الطفولة، ويأتي منسجماً مع رؤية ورسالة وأهداف الشبكة، ودورها في تدريب العاملين في حماية الطفولة، وتأكيدها على أهمية ومكانة العمل المشترك والتنسيق والتعاون والتكامل في الأدوار والمهمات والوظائف، لتحقيق النجاح والتميز.

وأشارت إلى أن أوراق العمل المقدمة في الملتقى سيتم جمعها لإصدارها في كتاب، فتلك الأوراق تناقش الكثير من القضايا والمقترحات والمبادرات والأفكار والرؤى، نأمل أن يشكل قيمة مضافة للعاملين في مجال حماية الطفولة.

وتابعت: يشكل ملتقى الشارقة لحماية الطفولة في نسخته الأولى أحد أهم عناوين ومحطات العمل في شبكة الشارقة لحماية الطفولة، التي تهدف إلى أن تكون الأولى عربياً مع نهايات العام الجاري، وما هذا الملتقى إلا أحد المحطات للعبور إلى العالم العربي ومن ثم العالم.