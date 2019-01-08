الشيخة شذى المعلا: بلدية الشارقة تتبع أرقى الممارسات بقطاع الصحة

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرحت الشيخة شذى المعلا، مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن القطاع حقق خلال العام الماضي، العديد من الإنجازات كتوسيع نطاق خدمات عيادة الصحة العامة.

وأضافت الشيخة شذى المعلا، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن القطاع نجح في تجديد منح قسم رقابة الأغذية في إدارة الصحة العامة، شهادة الآيزو 17020 في مجال التفتيش، من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، منذ عام 2009، مشيرة إلى أنه يعتبر أول جهاز تفتيش غذائي، حاصل على شهادة الاعتماد الدولي في التفتيش، بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تجديد منح مختبر الأغذية في إدارة المختبرات المركزية، شهادة الجودة الفنية 17025 في التحاليل المخبرية، من هيئة الاعتماد البريطانية اليوكاس.

وأوضحت أن القطاع وضع خطة استراتيجية مع أهداف عديدة لتحقيقها خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل، تنظيم ملتقى الشارقة الثالث لسلامة الأغذية، وإنجاز العديد من المشاريع الأخرى التي سيتم الكشف عنها لاحقاً.