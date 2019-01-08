سلطان القاسمي: كتاب "بيوت الشارقة" يضم تصويراً جوياً تم في 1964

الشارقة 24:

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في حديثه لبرنامج البث المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، أنه يقوم لسنوات بجمع الأسماء البارقة لشوارع الشارقة، مع استبعاد أي أسماء مشكوك بها، والتركيز على ذكر الأسماء البارقة بهدف التثقيف.

وأضاف سموه، أنه يعمل على كتاب يعتبر من القطع الطويل، ويبلغ طوله نحو ذراع، بعنوان "بيوت الشارقة وساكنيها"، فيه شوارع الشارقة، وفرجانها، وبه تصوير جوي تم تصويره سنة 1964.

وكشف صاحب السمو حاكم الشارقة، أن الحديقة الإسلامية سيتم افتتاحها في المستقبل القريب، وسيجد الزوار فيها ثقافة بلا حدود، ويشاهدون رموزاً كالإسطرلاب والأدوات الطبية، عليها أسماء مبتكريها، ونبذة عن حياتهم كالزهري، وابن حيان وغيرهما من العلماء المسلمين.