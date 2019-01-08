"شرطة الشارقة" تعدل أقدمية حملة الماجستير والدكتوراه

الشارقة 24:

تنفيذاً للتوجيهات السامية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تعديل سنوات الأقدمية بالخدمة للعاملين على الملاك المحلي لشرطة الشارقة، والحاصلين على الشهادات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه، باشرت اللجنة المختصة بتنفيذ التوجيهات السامية ضمن دول أعمالها الثلاثاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بحضور جميع أعضاء اللجنة، حيث تم خلال الاجتماع بحث الترتيبات المتعلقة بتنفيذ القرار، وحصر كافة الحاصلين على الشهادات العلمية العليا، ومدى مطابقتهم لكافة الشروط الخاصة به.

وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والعرفان، لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه المستمر لشرطة الشارقة ومتابعته لأوضاع العاملين بها، وحرصه على دعم تقدمهم العلمي والمعرفي، وإتاحة الفرص لهم وتشجيعهم على الحصول على أرفع الدرجات والشهادات العلمية والأكاديمية.

وبموجب القرار السامي يتم منح الحاصلين على درجة الماجستير "سنة" أقدمية تضاف لسنوات عملهم، و"سنتين" للحاصلين على درجة الدكتوراه.