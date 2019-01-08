كهرباء الشارقة تشغل محطة الرحمانية لضخ الغاز الطبيعي بـ 35 مليون درهم

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لأهالي مناطق الرحمانية، افتتحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، محطة الرحمانية لضخ الغاز الطبيعي الجديدة، وتم تشغيلها والبدء في توصيل الخدمات لسكان الرحمانية بتكلفة 35 مليون درهم للمحطة والخطوط الرئيسية، وسيتم خلال المرحلة المقبلة توصيل الخدمات لمناطق جديدة، كالسيوح والمشاريع التطويرية مثل الواحة ونسمة والزاهية، وغيرها من المشاريع، حيث تخدم المحطة الجديدة عدداً من المناطق والمشروعات الجديدة، وتتضمن الخطة المستقبلية تمديد خطوط الغاز الطبيعي للمنطقة الوسطى ومدينة الذيد، حتى الوصول لمدينة خورفكان.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن المحطة الجديدة تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية، وتمت مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية في إنشاء المحطة، التي تخدم عدداً من المناطق والتوسعات الجديدة والمشروعات التطويرية، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تهدف إلى وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة، وفي هذا الإطار يتم عمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات، وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة، وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بالمدينة، حيث ارتفع عدد محطات ضخ وتوزيع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة، ليصل إلى 5 محطات تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية، وتشمل محطة المجاز ودوار الصناعية الخامس، ومحطة الرحمانية الجديدة، ومحطة كلباء، ومحطة خورفكان .

وأشار إلى أن عدد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة، تجاوز الـ 300 ألف مشترك، وأن الهيئة مستمرة في التوسعات لشبكة الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في كلباء، وخورفكان، حيث تم توصيل الخدمات لأكثر من 70 ألف مشترك جديد، خلال عام 2018 .

وأكد على حرص الهيئة على تشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي، كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها، مقارنة باستخدام الغاز المسال "الأسطوانات"، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم، ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأشار إلى أن مشروع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة حقق نجاحاً كبيراً وتواصل الهيئة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطويره حيث يستفيد منه حالياً نحو 250 ألف مشترك، في المناطق التجارية والسكنية والصناعية، وأن شبكة تمديدات الغاز بالمدينة بلغت أكثر من 2500 كيلو متر، إضافة إلى تنفيذ تمديدات الغاز في خورفكان بطول 90 كيلومتراً وتنفيذ تمديدات الغاز الطبيعي بمدينة كلباء بطول 120 كيلومتراً، مؤكداً حرص الهيئة على تيسير الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي.

من جانبها أوضحت المهندسة آمنة بن هده، مدير إدارة توزيع الغاز الطبيعي، أن الإدارة تحرص على تحقيق أعلى معدلات الجودة والدقة والسرعة في جميع الأمور التي تخص الغاز الطبيعي، وتقديم الخدمات بمواصفات عالمية، وأنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدداً من المشروعات لتوسيع مجالات الاستفادة من مزايا شبكة الغاز الطبيعي، في مختلف مناطق الإمارة الشارقة، وتضمنت المشروعات، استبدال السخانات الكهربائية، بأخرى مركزية تعمل بالغاز الطبيعي، في نحو 95 في المائة من الفنادق في مدينة الشارقة، والمصنفة بـ 5 و4 نجوم بجانب تنفيذ مشروع توصيل غلاية مركزية تعمل بالغاز الطبيعي، في برج تجاري، مكون من 25 طابقاً بعد عمل الدراسة اللازمة بهدف الاستغناء تماماً عن استخدام السخانات التي تعمل بالكهرباء، مما يساهم في توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة.

كما نفذت مشروع توصيل غلاية مركزية، تعمل بكفاءة عالية بالغاز الطبيعي، في المستشفى التعليمي التابع لجامعة الشارقة، وتم استبدال جميع السخانات الكهربائية، مما أدى إلى توفير جزء كبير من الطاقة.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة، لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي، كوقود بديل للمحافظة على البيئة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.