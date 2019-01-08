بلدية الشارقة تكرّم "الأقسام المتعاونة مع الخط الساخن"

الشارقة 24:

كرّمت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي صباح الثلاثاء، الأقسام المتعاونة مع الخط الساخن خلال العام الماضي، وعدد من الموظفين المتميزين والمتعاونين مع الخط الساخن، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، وعلي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي.

وتم تكريم قسم مراقبة نظافة المدينة، وقسم النظافة، وقسم رقابة الأغذية، كما تم تكريم 3 موظفين متميزين بتعاونهم وهم محمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة، وعلي سليمان رئيس شعبة الأغذية، وخالد الحمادي رئيس قسم المواقف، وتكريم محمود السيد عبد الواحد من شعبة الخط الساخن، تقديراً لأدائهم المتميز وجهودهم الاستثنائية التي بذلوها، من أجل تحقيق الاستجابة السريعة لبلاغات وشكاوى وملاحظات المتعاملين في حالات الطوارئ، مما أسهم في نجاح أعمال البلدية.

وأكد الطريفي أن التكريم جاء تقديراً للجهود التي بذلتها الأقسام المتعاونة والموظفون، خلال العام الماضي وساهمت في إنجاح العمل، حيث تحرص البلدية بشكل دائم على تكريم المتميزين، لتحفيزهم على الاستمرار في البذل والعطاء، وتعزيز انتمائهم للعمل، وهو نهج تسير عليه البلدية، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكريم المميزين في عملهم، لما يقومون به من جهد كبير لخدمة مؤسساتهم وخدمة الإمارة.

من جانبه أشار علي عبيد الحمودي، أن الخط الساخن يعتبر أحد أهم وسائل التواصل الفعال مع الجمهور، من خلال استقبال كل ملاحظاته والعمل على معالجتها جميعها، واتخاذ الاجراءات اللازمة، ومن هذا المنطلق تحرص كل إدارات وأقسام البلدية على التعامل السريع مع كل البلاغات التي يتم تحويلها من الخط الساخن، ومتابعتها حتى النهاية.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن بلدية مدينة الشارقة، لا تدخر جهداً في التحفيز على البذل والعطاء لتحقيق مصلحة العمل، وهذا التكريم يولد دافعاً كبيراً لديهم لبذل مزيد من الجهود والتميز، ويفسح لهم الطريق نحو الإبداع، لأنه يشعرهم بأهمية الجهود التي يقدمونها.