المهندس خليفة السويدي: بلدية الشارقة تطلق "تصنيف النجوم" 2019

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلن المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الهندسة والمباني، عزم البلدية إطلاق تطبيق "تصنيف النجوم"، خلال 2019، وهو نظام آلي يقوم بترتيب نتيجة مؤشرات المكاتب الاستشارية، أو شركات مقاولات البناء حسب كل فئة تؤثر على جودة العمل في المجال الهندسي.

وأشار السويدي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن البلدية تسعى خلال هذا العام لإطلاق خدمات جديدة، وتطوير آلية العمل بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

وأضاف أن قطاع الهندسة والمباني بالبلدية، شهد خلال العام الماضي العديد من الإنجازات كتنظيم ملتقى الشارقة الأول للهندسة، وتحويل اختبارات مهندسي مكاتب الاستشارات الفئة الرابعة إلى الكترونية، وافتتاح مرسم هندسي يقدم 14 خدمة، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة في شهر الإمارات للابتكار، ومعرض جيتكس للتقنية.