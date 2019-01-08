"تنفيذي الشارقة" يقر الهيكل التنظيمي لأمانة "المجلس الاستشاري"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، وذلك صباح الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم.

واستعرض المجلس، بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وجامعة الشارقة، وذلك في إطار التعاون المشترك في تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الزراعية والحيوانية في إمارة الشارقة.

وتهدف المذكرة إلى إجراء ونشر البحوث والدراسات والاستشارات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والمعلوماتية الخاصة بتنمية وحماية وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية وورش العمل والندوات المتخصصة بهدف الارتقاء بالعمل البلدي، وتطوير وتنمية المجالات الزراعية والحيوانية.

وأقر المجلس الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واستعرض سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس لجنة الهياكل التنظيمية بإمارة الشارقة، تفاصيل الهيكل التنظيمي، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد يأتي متسقاً مع رؤية المجلس الاستشاري لتطوير كوارده العاملة، وترقية بيئة العمل بما يسهم في تطوير عمل المجلس، وتقديم خدمات مميزة تعكس دور المجلس في خدمة الإمارة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد الخميس في الـ 10 من يناير 2019، والتي سيتم فيها مناقشة مشروع توصيات المجلس، حول سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على القانون رقم 12 لسنة 2018، بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص.