"شؤون الضواحي" و"الشارقة للشباب" ينظمان مبادرة "جلسات المعرفة" الـ 8

الشارقة 24:





نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة اللقاء الثامن من مبادرة "جلسات المعرفة"، تحت عنوان "تحديد الأهداف وإيجاد الغاية"، في مجلس ضاحية مويلح بمدينة الشارقة.

وأقيم اللقاء في إطار تعاون الدائرة البناء مع مجلس الشارقة للشباب والتي جرى إطلاقها بهدف توفير منصة لالتقاء عقول الشباب في مختلف مناطق الشارقة والتباحث في الأمور المعرفية التي تشكل حاجة هامة في فضاءات المعرفة والثقافة والأعمال.

حضر الجلسة سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وندى الطريفي رئيس مجلس الشارقة للشباب والمستشار الإعلامي عبد الله الشحي.

وتحدثت المدربة مريم عيسى آل علي في موضوع تحديد الأهداف بشكل مفصّل، وما هي العوائق والتحديات التي تواجه المرء في سبيل تحقيق أهدافه، كما تطرقت إلى خريطة وقياسات الوصول للنجاح من خلال الأهداف، وكيف نجد الغاية الأسمى في حياتنا.

وأثنى سعادة خميس بن سالم السويدي في نهاية الجلسة على الجهود المبذولة من قبل الشباب وحرصهم على الاستفادة من الخبرات ونشر العلم والمعرفة وأكد على أهمية موضوع الجلسة في عنوان تحديد الأهداف وإيجاد الغاية.

وبدوره أشار الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى أهمية عنوان الجلسة الثامنة من جلسات الشباب وارتباطها بتحديد الأهداف، لافتاً إلى أن تم استعراض عدد من المحاور الملهمة التي تخص جانب الخطط المستقبلية وإيجاد الغايات أمر جداً مهم ومن شأنه تنوير الشباب حول أهمية وضع الأهداف التي يصبو إليها الإنسان حيث يساعده ذلك بأن يكون أكثر تنظيماً لأعماله.