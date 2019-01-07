"أمان يا بلادي" يقدم حلقة خاصة عن قيمة التسامح

الشارقة 24:

استضاف برنامج أمان يا بلادي، الذي تعده القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر أثير إذاعة الشارقة مساء أمس الأحد، العميد أحمد شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، والإعلامي فهد هيكل كاتب وناشط في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناول ضيوف الحلقة دور القيادة العامة بشرطة الشارقة في عام "التسامح" والتعايش بين مختلف الأعراق والجنسيات والثقافات والديانات التي تعيش فوق تراب دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، والتي احتضنها الًوطن بكل محبة واحترام ورحابة صدر تسمو فوق كل فوارق أو اختلافات وتتعالى على كل تناقضات، بعد أن عززت الدولة من حقوق الإنسان وتبنت من القيم والمبادئ ما يصون كرامته، وجعلت من الجميع سواسية أمام القانون، بل وسنت القوانين والنظم والتشريعات التي تنبذ الكراهية والتمييز.

وبدوره ذكر الإعلامي فهد هيكل، أن التسامح هو جزء أصيل من قيم دولة الإمارات العربية المتحدة الحضارية والمتوارثة جيلاً بعد جيل، والتي أسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كما تعتبر امتداداً لعام زايد ونهجه الذي أختطه عن قيم التسامح بين أفراد المجتمع.

وتحدث الضيف عن الدور الذي تلعبه شرطة الشارقة في دعم وترسيخ التسامح بين كافة المقيمين على أرض إمارة الشارقة، وقيامها بدورها الطليعي في هذا الجانب.