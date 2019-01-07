شرطة الشارقة تُكرّم المتميزين في مسرح الجريمة

الشارقة 24:

استمراراً لنهج القيادة العامة لشرطة الشارقة في تحفيز ورفع معنويات موظفيها، كرمت شرطة الشارقة، عدداً من العاملين في قسم مسرح الجريمة، بحضور المقدم خلفان النقبي رئيس قسم مسرح الجريمة.

وأثنى العميد محمد راشد بيات، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، على جهود العاملين بقسم مسرح الجريمة الذين يعملون بجد وإخلاص واجتهاد، وعلى دورهم المتميز في تأدية واجباتهم والمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه من خلال الكشف عن الكثير من الجرائم والدور الذي يطلعون به في جمع الاستدلالات في مسرح الجريمة.

وأكد العميد بيات أن هذا التكريم يأتي ضمن اتباع النهج الذي تنتهجه القيادة العامة لشرطة الشارقة في تحفيز ورفع معنويات موظفيها، وبذل المزيد من الجهد، مشيداً بما قام به المكرمون من أعمال متميزة خلال الفترة الماضية، وبكفاءتهم في تأدية جميع المهام الموكلة إليهم.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المؤسسة وحرصها على مكافأة المتميزين، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود للمحافظة على الموقع المتميز والريادي لشرطة الشارقة.