"التمكين الاجتماعي" تُعرف زوار ملتقى العائلات بـ "علم بالقلم"

الشارقة 24:

تعزيزاً لدورها المجتمعي، شاركت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في ملتقى العائلات الثاني الذي ينظمه نادي الشارقة للسيارات القديمة، حيث تضمنت المشاركة تعريف الجمهور بمشروع "علم بالقلم" الداعم لتعليم الأيتام، وعرض "منتج تمكين" الذي تم صنعه من قبل فتيات المؤسسة.

وأوضح سعيد محمد بن عاشور، مدير نادي الشارقة للسيارات القديمة، أنه تم إتاحة الفرصة لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لاطلاع الجمهور على دورهم في دعم ورعاية الأيتام، انطلاقاً من الدور المجتمعي للنادي.

وأكد حرص النادي على إتاحة الفرص لمثل هذه المؤسسات الرائدة لدعم مشاريعها وأنشطتها الإنسانية، ما يحتم علينا إشراكهم في فعالياتنا وتقديم سبل التعاون والتسهيلات المستقبلية لهم، فهذه بداية تعاون وشراكة.

وعبر عاشور عن فخره بمنتج "تمكين" وإبداعات الفتيات في صنع مشغولات متقنة، كما دعا إلى ضرورة تكاتف الجمهور لدعم مشروع "علم بالقلم" والوقوف مع المؤسسة للاهتمام بالأيتام والمساهمة الفعلية في بناء المجتمع.

وتسعى مؤسسة التمكين الاجتماعي من خلال تبنيها مشروع "علم بالقلم" إلى توجيه كافة الجهود المجتمعية لتسخير العقبات والصعوبات التي تواجه اليتيم في مراحل دراسته، وتقديم الدعم المادي والمعنوي طوال فترة مسيرة تعليمه سواء في جانب المساهمة في سداد الرسوم الدراسية أو الجامعية ، أوتوفير احتياجاتهم من مستلزمات دراسية، وأدوات القرطاسية المدرسية والمحافظة على مستواهم الدراسي من خلال تقديم الإرشاد الأكاديمي، وتوفير دروس التقوية الخاصة ببرنامج المتأخرين دراسياً، إضافة إلى المتابعات الدراسية والدورات الأكاديمية التي تقدم لصقل مهارات الطلبة الدراسية.