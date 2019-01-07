"أشغال الشارقة": 50% نسبة انخفاض بلاغات صيانة المباني

الشارقة 24:

أكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، أن عدد بلاغات صيانة المباني الحكومية التي وردت إلى الدائرة خلال العام الماضي بلغ 18800 ألف بلاغ، وتم الاستجابة لها ومعالجتها، وانخفضت عدد البلاغات مقارنة بالأعوام السابقة بمعدل ما يزيد عن النصف من 42000 إلى 18000 بلاغ، مشيراً للاستجابة إلى جميعها.

وأكد سعادته أن في ذات الوقت انخفضت التكاليف التشغيلية في الدائرة، وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز جودة المباني الحكومية، وعمليات الصيانة والخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين بمدن ومناطق الإمارة كافة، بما يسهم بتهيئة الأجواء المناسبة للعمل وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.

وأضاف أن البلاغات التي ترد إلى إدارة صيانة المباني يتم تلقيها من قبل مهندسي الدائرة على مدار الساعة في الإدارة لأخذ البيانات كاملة، وبالتالي يتم تحويلها إلى المقاولين المعنيين، تحت إشرافهم لمعالجة حالات الطوارئ التي ترد إلى الدائرة والمتعلقة بأعمال الصيانة كافة في المباني، إلى جانب المنشآت الحكومية بإمارة الشارقة، والتي تشرف الدائرة على صيانتها، وازداد عددها من العام الماضي من 293 إلى ما يفوق 302 مبنى حكومياً فيها، وقد وصل عدد البلاغات العام الماضي 18800 بلاغ تم علاجه مقارنة بـ 22 ألف بلاغ عام 2017.

وتفصيلاً أشار المهندس برهان عودة نائب مدير إدارة صيانة المباني، إلى تنوع المباني التي تشرف على صيانتها الدائرة من مختلف القطاعات الحكومية الخدمية في الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والهندسة والاقتصاد والتجارة والأمنية والخيرية والإسكانية، وغيرها من المباني الحكومية، وذلك بتقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع الجهات الحكومية التابعة لحكومة الشارقة، مستخدمة بذلك أحدث التقنيات، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت المهندسة حصة الميل مدير مركز تقنية المعلومات، أن الدائرة تطبق نظام التفتيش الذكي للمنشآت في على ما يفوق 302 مبنى حكومي، والانتقال من مرحلة التفتيش اليدوي التقليدي إلى مرحلة التفتيش الذكيّ، ويعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الذكية، بدءاً من تقييم الأدوات والمعدات اللوجستية الموجودة في المبنى إلى معالجتها وصيانتها وفق البلاغات الواردة إلى جانب الصيانة الدورية.

ويعد نظام التفتيش الذكي برنامجاً إلكترونياً، يعتمد فيه على إجراءات إلكترونية ذكية عدة، تبدأً بتحليل البيانات الإلكترونية المتوافرة داخلياً ومحلياً لجميع المنشآت الحكومية، ثم يتم فرزها كمهام تفتيشية وتخصيصها وترتبيها حسب الأولوية وتحويلها فيما بعد لمهندسي الدائرة عبر أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش، وإعادة نتائج تنفيذ المهام كبيانات الكترونية يتم الاستفادة منها في تحليل سوق العمل واتخاذ الاجراءات التصحيحية.

وأشارت إلى أن البرنامج يحدد أنواع الزيارات التفتيشية للمنشآت، إضافة إلى تزويد المهندسين بنظام خرائط توضح مقار وجودهم والمنشآت التي يقومون بمتابعتها والتفتيش عليها، ويهدف البرنامج إلى أتمتة خدمات الصيانة وحصر الأصول من خلال تشكيل قاعدة بيانات متكاملة تضم المعلومات الأساسية حول أصول المباني والمرافق الحكومية، ومواعيد صيانتها، بالإضافة إلى تعزيز رجع الصدى من خلال تسجيل مقترحات وملاحظات المنتفعين عن خدمات الصيانة، وتحسين مستوى الأداء مع تنظيم آلية تقديم بلاغات الصيانة.