من أرض الحرمين.. لاعبو نادي الحمرية يثمنون مكارم حاكم الشارقة

الشارقة 24:

رفع لاعبو نادي الحمرية الثقافي الرياضي شكرهم وعرفانهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمكرمته السامية التي تفضل بها على أبناءه لاعبي النادي ومنطقة الحمرية والمجلس الشبابي التابع لنادي الحمرية لأداء مناسك العمرة.

وسارت وفود النادي على فترات مختلفة لأداء مناسك العمرة، وشملت قرابة 100 معتمر من لاعبي وموظفي وأبناء النادي من مختلف اللجان الرياضية والفرق.

من جهته، أفاد جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي بأن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي تجسيداً للرعاية التي يوليها سموه لأبنائه الرياضيين في الإمارة الباسمة، والتي عوّدنا عليها سموه، معرباً أن المكرمة جاءت في إطار توجيهات سموه لتنشئة الأجيال على الطاعة والتحلي بالأخلاق الحسنة، بالتوازي مع القيم الإماراتية الأصلية الداعية لحسن الخلق والولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن مكارم صاحب السمو ليس لها حدود وهي نهر متدفق من العطاء، وأن أبناء النادي يثمنون عالياً مكارم سموه الأبوية، مقدرين متابعة سموه واهتمامه بالناشئة وتنمية كافة الجوانب المتعلقة بهم.

وتوجه الشامسي بالشكر الجزيل إلى مجلس الشارقة الرياضي ممثلاً بالشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لحرصهم ومتابعتهم لكافة الجوانب الفنية والإدارية والتطويرية التي تنظم عمل الأندية الرياضية في إمارة الشارقة.

من جانبه، أفاد سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بأن عناية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هي العلامة الفارقة التي شكلت تفرداً في رعاية الأبناء والرياضيين في ربوع الإمارة الباسمة، منوهاً إلى أن ما تشهده الساحة الرياضية في الإمارة من تميز في المنشآت الرياضية والإمكانيات من الأندية الرياضية والتخصصية جاءت بفضل رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وانعكست إيجاباً على نتائج الفرق الرياضية في شتى الألعاب.