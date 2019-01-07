إسكان الشارقة تنجز 47 مسكناً جديداً بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن مشاريعها، بنظامي المجمعات السكنية والمتفرقات، أنجزت دائرة الإسكان بحكومة الشارقة، إنشاء وتطوير 47 مسكناً جديداً في مدينة خورفكان، فيما شرعت في تسليم بعضها للمستفيدين، بحسب المهندس إبراهيم الحوسني مدير إدارة الأفرع بالدائرة.

وتشهد المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، طفرة على مستوى مشاريع الإسكان، لا سيما في مدينتي خورفكان وكلباء، والمناطق التابعة لهما.

وأوضح الحوسني، أن الدائرة نجحت في إنجاز وتسليم مجمعات سكنية ومساكن متفرقة في المنطقة الشرقية، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي ضمت نحو 480 مسكناً، بينها مجمع الكنود السكني في مدينة كلباء، والذي تم تسليم وحداته السكنية البالغ قوامها 33 مسكناً، للمستحقين، خلال العام الماضي.

ومن المجمعات، التي سلمت للمستفيدين بمدينة كلباء، خلال 2018، مجمع الغيل، ومجمع الساف، وضما 89 مسكناً، أما في خورفكان، فقد تسليم 33 مسكناً جديداً في منطقة الحراي، خلال العام نفسه.

وعن المشاريع الجارية في الوقت الراهن، أعلن الحوسني، أن الأعمال متواصلة في مشروع مجمع وادي الحلو السكني، والذي يضم 30 مسكناً جديداً، من المزمع إنجازها كلياً وتسليمها بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

وعلى صعيد مبادرات الدائرة، لتوفير شتى سبل الراحة لمتعامليها، كشف الحوسني عن بدء تطبيق مبادرة "إسناد"، والتي من خلالها تخول الدائرة، وبعد تفويض المتعامل، بالإشراف الكامل على كافة مراحل إنشاء مسكنه، وحتى تسليمه نهائياً، لضمان سرعة الإنجاز، وفقاً للمعايير المحددة.

ولفت مدير إدارة الأفرع بدائرة إسكان الشارقة، إلى أن مبادرة "إسناد"، تعد إضافة قوية لسلسلة مبادرات الدائرة النوعية، والتي من بينها "إدامة"، و"سكن"، بهدف تطبيق الحلول المستدامة في التمويل السكني.

وفي الختام، أكد المهندس الحوسني، أن الدائرة تحرص على تنفيذ مشاريع مجمعاتها السكنية، وفق أحدث التقنيات، والتصميمات العالمية، ومعايير الاستدامة، كما تعمل من خلال مبادراتها الإجرائية، على ضمان توفير عناصر المرونة الكافية للمتعاملين.