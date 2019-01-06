أشغال الشارقة: سلطان القاسمي اعتمد 30 مشروعاً خاصاً بالحدائق في 2018

الشارقة 24:

أكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية المدنية، في جملة من الحدائق بكافة مدن الإمارة، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح سعادة السويدي، أنه في عام 2018، اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، ما يفوق على 30 مشروعاً خاصاً بإنشاء الحدائق في الإمارة، وأنه تم إنجاز بعضها، فيما لا يزال العمل يجري على قدم وساق، لإنشاء واستكمال تنفيذ القسم الآخر.

وأكد سعادة رئيس دائرة أشغال الشارقة، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، أمر بإنشاء ثلاث حدائق أحياء في مويلح التجارية، مشيراً سعادته إلى أنها منطقة تجارية ومكتظة بالسكان، وتقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويمر بها شارع الشيخ خليفة، وأن سموه وجه أيضاً بتزويدها بجميع وسائل الترفيه، من ملاعب رياضية، ودورات مياه، واستراحة، وغيرها من المرافق، مؤكداً أن الدائرة، على تواصل مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وستباشر العمل بالحدائق الـ3، فور استلام الخرائط، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء منها، خلال العام الجاري.

وأعلن سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، أن هذه المشاريع تندرج، ضمن بنود الخطة التنموية للدائرة الخاصة بمدينة الشارقة، وتزامناً مع حصول الإمارة على عدة ألقاب منها مدينة صديقة للأطفال واليافعين والمسنين، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، التي تعكس رؤية سموه في استكمال الخطط التنموية والحيوية الشاملة بالإمارة.

وأكد سعادته، أن دائرة أشغال الشارقة تكرس جهودها، خلال المرحلة المُقبلة، للارتقاء بجودة أعمالها، والانتهاء من المشاريع، وفق البرنامج الزمني للمشروع، بما يلبّي احتياجات أبناء الإمارة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها، ويلبي احتياجات المجتمع، ويوفر كل الخدمات لهم، إذ تولي الحكومة اهتماماً واضحاً، بإقامة الحدائق، وزيادة نسبة المساحات الخضراء، كما وتهتم بنوعية الحدائق المقامة، وتحرص على تميزها وتلبيتها، لجميع اهتمامات شرائح وفئات المجتمع.

وأوضح سعادة رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة تقوم بإنشاء ثلاث حدائق، في النوف، تتوزع في مناطق النوف 2 و3 و4، وبلغت نسبة إنجاز حديقة النوف 2، التي تمتد على مساحة 77 ألف متر مربع، نحو 90%، وتبلغ تكلفتها 6.5 مليون درهم، وتشمل الأعمال فيها، على إنشاء أسوار ديكورية مصمتة، على مدار الحديقة، مع أعمال التبليط، والممرات الداخلية، ودورات مياه للجنسين، وملعب كرة قدم، ومكتب حراسة ومخزن، كما تحتوي على ممرات مرصوفة رئيسة وفرعية، إلى أجانب أبنية الخدمات، وتركيب الأبواب، ومد خطوط الري والكهرباء، ومنطقة ألعاب للأطفال.

وأشار المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة سعادته، إلى أن الحديقة الثانية، في النوف تقع في النوف 3، وتمتد على مساحة 42 ألف متر مربع، وبلغت نسبة إنجازها، ما يتجاوز 85 %، فيما تبلغ تكلفتها 4.2 مليون درهم، وتشمل الأعمال فيها، على إنشاء أسوار ديكورية مصمتة، على مدار الحديقة، مع أعمال التبليط والممرات الداخلية، وأبنية الخدمات، وتركيب الأبواب، ومد خطوط الري والكهرباء، ودورات مياه للجنسين، ومكتب حراسة ومخزن، كما تحتوي على ممرات مرصوفة رئيسة وفرعية.

ولفت سعادة رئيس دائرة أشغال الشارقة، أن الحديقة الثالثة تقع في النوف 4، وبلغت نسبة إنجاز الحديقة، التي تمتد على مساحة 48 ألف متر مربع، ما يتجاوز 82 %، وتبلغ تكلفتها 4.6 مليون درهم، وتشمل الأعمال فيها، على إنشاء أسوار ديكورية مصمتة، على مدار الحديقة، مع أعمال التبليط، والممرات الداخلية، وأبنية الخدمات، وتركيب الأبواب، ومد خطوط الري والكهرباء، ودورات مياه للجنسين، ومكتب حراسة ومخزن، كما تحتوي على ممرات مرصوفة رئيسة وفرعية.

وأكد سعادته، أن حدائق النوف، تعد إضافة كبيرة لواحدة من أهم مناطق الشارقة، باعتبارها تشهد تمدداً عمرانياً كبيراً، وتوسعاً ملحوظاً، في بناء الفيلات والمجمعات السكنية المحلية والاتحادية، ونوه سعادته، إلى أن هذه الوجهات الترفيهية، ستكون مقصداً ترفيهياً ومرحاً لأهالي المناطق، من جميع الأعمار، إلى جانب المساحات الخضراء، وتوفر خدمات السلامة والحماية.

في سياق متصل، أكد سعادة السويدي، أن الدائرة تضع اللمسات الأخيرة، على المرحلة الأولى، من إنشاء حديقة السيوح العامة، فيما انتهت من الأعمال الإنشائية، في حديقة السيوح 4 المخصصة للنساء، وذلك ضمن استراتيجية الشارقة وخططها، للتوسع في نشر المسطحات الخضراء.

وأضاف سعادته، أن مساحة حديقة السيوح للسيدات، تصل إلى 140 ألف متر مربع، وتقع في المنطقة 4، وتضمنت الأعمال الإنشائية، على مضمار للجري بطول 1420 متراً، وعرض 3 أمتار، يحيط بالحديقة، بالإضافة إلى إنشاء ممرات إنترلوك لممشى الحديقة، مع تركيب أعمدة إنارة ديكورية، على ارتفاع 4.5 متر، مزودة بمصابيح موفرة للطاقة، وتمديد خطوط الري والكهرباء والماء، وإنشاء مواقف للسيارات، إلى جانب أعمال توريد وتركيب أسوار تراعي خصوصية النساء، بارتفاع 2.10 متر، وطول 1550 متراً، إلى جانب بوابتين رئيسيتين، بعرض 4 أمتار، وفرعيتين بعرض 3 أمتار، وتركيب 8 من مقاعد الاستراحة، على مدار ممشى الحديقة، وأوضح سعادته، أنه جرى الحفاظ على 47 شجرة موجودة في الحديقة، وجمالية المكان، والإبقاء عليها، من دون الإخلال بطبيعة البيئة الصحراوية.

وأشار سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إلى أن نسبة الإنجاز في حديقة السيوح العامة بلغت 97 %، وأن مساحتها تمتد على 151 ألف متر مربع، وتقع في المنطقة 6، وأن الأعمال الإنشائية فيها تضمنت إنشاء مضمار للجري بطول 1500 متر، وعرض 3.5 أمتار، على مدار الحديقة، وعلى ارتفاع مترين ونصف المتر، إلى جانب إنشاء مضمار للدراجات بطول 1330 متراً، وعرض 4 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء ممرات إنترلوك لممشى الحديقة، مع تركيب أعمدة إنارة ديكورية، على ارتفاع 4.5 متر، مزودة بمصابيح موفرة للطاقة، وتمديد خطوط الري والكهرباء والماء، وإنشاء مواقف للسيارات، محاطة بالحديقة، إلى جانب أعمال توريد وتركيب أسوار ديكورية، بارتفاع 2.10 متر، وطول 1475 متراً، وبوابتين رئيسيتين، بعرض 4 أمتار، وأخرى فرعيتين، بعرض 3 أمتار، وتركيب 8 مقاعد للاستراحة، على مدار ممشى الحديقة، بالإضافة إلى تخصيص أرض لمواقف السيارات، على مساحة 4500 متر مربع.

وأكد سعادته، أنه جرى الحفاظ على 30 شجرة موجودة في الحديقة، وجمالية المكان، والإبقاء عليها، من دون الإخلال بطبيعة البيئة الصحراوية.

ولفت سعادته، إلى أنه تم اعتماد المشروعين، تلبيةً لحاجة الجمهور، بعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة، واستغلال المسارات الواقعة بالشكل الأمثل، موضحاً سعادته، أن الدائرة أنجزت أولاً أعمال التسوية الأرضية للحديقة، والأعمال التحضيرية والترابية والخرسانة العادية والمسلحة، بالإضافة إلى وضع الطبقة الخرسانية للممشى المطاطي، ومن ثم بدأت أعمال المرحلة الأولى.

وعن المواد المستخدمة في المضمار، أكد سعادته، استخدام مواد صديقة للبيئة الناتجة بأسلوب التجميد، وإعادة تدوير الإطارات القديمة إلى مطاط مفتت، ولفت سعادته إلى أن الدائرة اتخذت سياسة مدروسة، في إطار حرصها على إنجاز هذه المشاريع، من خلال اعتماد نوعية المواد المستخدمة في إنشاء المضمار، وتوافقها مع المعايير القياسية، التي تلائم بيئة منطقتنا، وذلك حرصاً على سلامة ممارسي رياضة المشي، وأضاف سعادته، أن المضمار يمتاز بأنه صديق للبيئة، ويؤمن كافة وسائل السلامة والراحة، من أخطار السقوط، والمقاومة العالية للعوامل الجوية والطقس الحار.

وأكد سعادة رئيس دائرة أشغال الشارقة، أن هذه المشاريع تساهم في توفير بدائل مناسبة، تشجع سكان المناطق، على ممارسة رياضة الجري، وركوب الدراجات الهوائية، كما تأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الدائرة، لتوفير مضامير رياضية، تغطي جميع مناطق الإمارة، وتحقق عدداً من الغايات الاستراتيجية، منها توفير مرافق رياضية للسكان، وتكامل المدينة، مؤكداً سعادته، أن الدائرة تقوم بالتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية، بتنفيذ وتصميم ودراسة عدة مشاريع في الأحياء السكنية، وإنشاء عدد من الحدائق الجديدة.

إلى ذلك، أوضح سعادة السويدي، إلى أن الدائرة أنجزت مؤخراً، الأعمال الإنشائية في حديقة القرائن 3 بالشارقة، تلبية لمطالب سكان المنطقة، وتنفيذاً لبنود خطتها التنموية، تمهيداً لتسليمها لبلدية الشارقة، بتكلفة 3.5 مليون درهم، ولتكون إضافة جديدة، إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة في سبيل إيجاد متنفسات جديدة، في مختلف أنحاء الإمارة.

ونوه سعادته، إلى أنه جرى تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 20 ألف متر مربع، بملعب كرة سلة، وآخر لكرة الطائرة، وغرفة للحارس، ومبنى دورات مياه للرجال ومثله للنساء، وأبنية خدمات، إلى جانب إحاطة الحديقة بأسوار ديكورية، على طول 540 متراً، وممرات داخلية من الإنترلوك على مساحة 460 متراً مربعاً، كما جرى توصيل الكهرباء والماء، إلى المباني بحمولة تبلغ 15.63 كيلو واط، وتركيب 50 عمود إنارة، من المصابيح الموفرة للطاقة.

وأكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، حرص كل الدوائر المحلية، على تضافر الجهود لتنويع خيارات الترفيه والاستجمام في المدينة، وإيجاد البيئة النموذجية والمثالية لقضاء العائلات، وأروع اللحظات في متنزهات وحدائق تمتلك كل المقومات، من بيئة صحية ونظيفة وآمنة، وخدمات عصرية، ومرافق متكاملة، وذلك من خلال إضافة العديد من المكونات والمرافق الترفيهية والرياضية، نظراً لما تمثله الحديقة من متنفس حيوي، لسكان منطقة القرائن والمناطق المجاورة، ولتتمكن من خدمة الفئات العمرية المختلفة، لزوار الحديقة، بحيث تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات.

وأوضح سعادته، أن الأعمال الإنشائية بحديقة القرائن 4، بلغت 30 %، وبتكلفة 6.5 مليون درهم، وتضم الأعمال فيها، ممرات داخلية، ومبنى للخدمات، وغرفة للحارس، إلى جانب دورات مياه للرجال والنساء، وأعمدة إنارة، وملعب كرة قدم، وجلسات خارجية، لافتاً سعادته، إلى أنه يجري العمل على إنجاز حديقة القرائن 2، والتي بلغت نسبة إنجازها 25 %، بتكلفة 7.5 مليون درهم، وتضم الأعمال فيها، ممرات داخلية، ومبنى للخدمات، وغرفة للحارس، ودورات مياه للرجال والنساء، وأعمدة إنارة، وملعب كرة قدم، وجلسات خارجية، وألعاب الأطفال.

ونوّه سعادة المهندس السويدي، إلى أن الدائرة تختص بإنشاء الأعمال المدنية الهندسية في الحدائق، فيما تقوم بلدية الشارقة، وبقية بلديات الإمارة، بالأعمال التجميلية والزراعية لها.

ولفت سعادة رئيس دائرة أشغال الشارقة، إلى أن الدائرة تقوم بالأعمال الإنشائية في حديقة القرائن 5، بتكلفة 6.5 مليون درهم، والتي بلغت نسبة إنجاز الأعمال فيها 30 %، وبمساحة 42 ألف متر مربع، وتضم الأعمال فيها، ممرات داخلية، ومبنى للخدمات، وغرفة للحارس، ودورات مياه للرجال والنساء، وأعمدة إنارة، وجلسات خارجية، ومنطقة ألعاب أطفال، وملعب كرة قدم.

وأكد سعادته، أن الدائرة استكملت أعمال المرحلة الأولى، من مشروع حديقة شغرافة، بمنطقة الرحمانية، بإنشاء أسوار ديكورية محيطة بالحديقة، تراعي خصوصية السيدات، ومواقف للسيارات لمرتاديها، بتكلفة 5 ملايين درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولفت سعادته، إلى أن الدائرة كلفت المقاول للبدء بأعمال المرحلة الثانية من المشروع.

وأوضح سعادة المهندس السويدي، إلى أن الحديقة تمتد على مساحة 140 ألف متر مربع، ويبلغ طول المضمار المطاطي الداخلي المخصص للجري 1360 متراً، وعرض ثلاثة أمتار، إلى جانب 58 عمود إنارة، مزودة بمصابيح موفرة للطاقة، وأنه جرى الحفاظ على 24 شجرة موجودة في الحديقة، وجمالية المكان، والإبقاء عليها، من دون الإخلال بطبيعة البيئة الصحراوية.

وأشار سعادته، إلى أن أعمال الدائرة المستكملة للمرحلة الأولى للحديقة تضمنت، تنفيذ 393 موقفاً للسيارات، على الجهات الأربع، مع علامات التخطيط والطلاء، إلى جانب اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة، وأعمال الأرصفة، لتوفير المواقف لمرتادي الحديقة النسائية، مع مراعاة تخصيص مواقف لذوي الإعاقة، عند كل مدخل من مداخل الحديقة، إلى جانب إحاطتها بأسوار ديكورية، بطراز معماري جميل، بما يتوافق مع البيئة المعمارية للمنطقة، مع مراعاة إنشاء حاجز، لحجب الرؤية للداخل، وتأمين الخصوصية لمرتاديها كونها مخصصة للنساء.

وأوضح سعادة رئيس دائرة أشغال الشارقة، أن الحديقة، تضم مضماراً للجري، تلبيةً لحاجة الجمهور، وتعزيزاً لمفهوم الحياة الصحية لسكان الضاحية، وذلك بعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة.

وكشف سعادة السويدي، أن الدائرة، نفذت حديقة كشيشة، التي تقع في ضاحية الرحمانية 4، وتبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، وتضم مضماراً للجري، بعرض 3 أمتار، وآخر للدراجات الهوائية بطول 1500 متر، وعرض 6 أمتار، كما تم تركيب 93 عمود إنارة، كما تم إنشاء مواقف للسيارات مع تسوير الحديقة، ولفت سعادته إلى أنه، جرى الحفاظ على 191 شجرة موجودة في الحديقة، وجمالية المكان، والإبقاء عليها، من دون الإخلال بطبيعة البيئة الصحراوية.

وأضاف سعادته، أن مشروع إنشاء مضمار للجري، وآخر للدراجات الهوائية، جاء تلبية لحاجة الجمهور، بعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة، واستغلال المسارات الواقعة حول الحديقة بالشكل الأمثل، ونوه سعادته إلى أن الدائرة، بدأت بتكليف المقاول لإنشاء المرحلة الثانية من حديقة كشيشة.

وأنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية في منتزه الجرينة للسيدات، والتي تمتد على مساحة 140 ألف متر مربع، بإنشاء ممشى مطاطي فيها بطول 780 متراً، وممرات مشاة بطول 1800 متر، إلى جانب مبنى للحراسة، وآخر للخدمات.

وتقوم الدائرة، بإنشاء حديقة الحومة، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 80 %، وتحتوي على مضمار للجري.

كما بدأت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من تطوير ساحة الشهداء، وتتضمن إنشاء مضمار مطاطي للجري، حول ساحة الشهداء بمويلح، على طول 1589 متراً، وأبنية للكافتيريا والخدمات، بتكلفة 2.5 مليون درهم.

وأكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتوفير البيئة الصحية لممارسة النشاط الرياضي، وزيادة الرقع الرياضية بالمناطق كافة، مشيراً سعادته، إلى أن ساحة الشهداء تشهد على حجم التضحيات والأعمال الجليلة التي قدمها أبطال الإمارات البررة، في ميادين الشرف والفداء والعطاء والتضحية، وأصبحت مقصداً للزوار على مدار اليوم، وتبلغ مساحتها 180 ألف متر مربع، وتقع في موقع متوسط بإمارة الشارقة، وسط الحرم الجامعي، وروعي في المشروع تميز المكان وانسيابية الوصول إليه من الجهات كافة، سواء الطرق الداخلة إلى مدينة الشارقة، أو الخارجة منها.

وفي الحمرية، أكد سعادة السويدي، أنه تم إنشاء مضمار للجري على شاطئ الحمرية، بالإضافة إلى مضمار دراجات، وأنه يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، ولفت سعادته أن الدائرة تقوم بتطوير الحديقة العامة على شاطئ الحمرية، وتتضمن توسعة مضمار الجري، وإنشاء سور لها.

وفي المنطقة الوسطى، تابع سعادته، أن الدائرة تقوم باستكمال الأعمال الداخلية بحديقة طوي السمان بالبطائح، وأن نسبة الإنجاز فيها وصلت إلى 90 %، وتتضمن مصلى للنساء، وغرفة للحارس، وأخرى للأمن، ودورات مياه للرجال والنساء، ومبنى للخدمات، وممرات إنترلوك، إلى جانب منطقتين لألعاب الأطفال.

وفي مليحة، انتهت الدائرة من إنشاء حديقة سوق الجمعة، إلى جانب الانتهاء من تسوير حديقة مليحة العامة، وإنشاء غرفة للحارس فيها، وأخرى للأمن، ودورات مياه للرجال والنساء، ومبنى للخدمات، وممرات إنترلوك، إضافة إلى منطقتين لألعاب الأطفال، ولفت سعادته، إلى أن نسبة إنجاز الأعمال الداخلية فيها بلغت 42 %.

أما في الذيد، فتقوم الدائرة بوضع اللمسات الأخيرة على حديقة الرق، كما تقوم بإنشاء حديقة الوشاح، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 35 %.

وفي مدينة دبا الحصن، ذكر سعادة رئيس دائرة أشغال الشارقة، أن الدائرة قامت بتطوير الحديقة العامة فيها، عبر إضافة عدة أبنية، وإنشاء ممشى مطاطي، على امتداد القناة المائية، كما تقوم الدائرة حالياً، بوضع اللمسات الأخيرة، على تطوير حدائق الأحياء، في الحي الغربي والمهلب.

وفي كلباء، ذكر سعادته، أن الدائرة انتهت من إنجاز حديقة المفرق، وأنه تم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 9371 متراً مربعاً، بكافة وسائل الراحة والترفيه، وتضم مضماراً للجري بطول 523 متراً، وعرض 3 أمتار، إلى جانب ملعب لكرة القدم مزود بعشب اصطناعي، وغرفة للحارس، وأخرى للخدمات، ودورات مياه للنساء، وألعاب للأطفال، مع إنشاء أسوار ديكورية تحيط بالحديقة.

وانتهت الدائرة، من إنشاء المرحلة الأولى من حديقة البراحة، كما تقوم بإنشاء حديقة الغيل، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 43 %.

أما في خورفكان، فقد أنجزت الدائرة، خلال العام الماضي، بعض الأعمال في حديقة عائشة بنت داوود، والتي تضم الممشى المطاطي، وأعمدة إنارة، واستكملت إنشاء حديقة الزبارة، وحديقة اللؤلؤية للنساء، وتعتزم إنشاء ثلاث حدائق، في النحوة والمديفي واللؤلؤية غرب، بالإضافة إلى إنشاء حديقة أحياء، في منطقة حراي السكنية.