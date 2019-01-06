تخريج 27 منتسباً في دورة "البحث الجنائي" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية المنبثقة من رؤية، واستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وتعزيز الأمن والأمان، خرجت القيادة العامة لشرطة الشارقة 27 منتسباً بدورة البحث الجنائي التأسيسية، بمقر مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، وذلك بهدف تأهيل المشاركين بالدورة، والوصول بهم لمستويات متميزة في الأداء الأمني، مما يتيح لهم تقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بتأمين وحماية أفراد المجتمع.

واكتسب الخريجون خلال دورة البحث الجنائي التأسيسية، العديد من المفاهيم الأساسية التي تؤهلهم لممارسة العمل الشرطي بكفاءة وإتقان عبر دراسة عدد من المواد العلمية الحديثة الخاصة، بأسس ومبادئ وواجبات رجل المباحث، وتنمية المهارات الضرورية التي يحتاجها في أداء واجباته الميدانية والإدارية، والإلمام بإجراءات التحقيق والمراقبة الحديثة، وإعداد التقارير، فضلاً عن اكتساب الكثير من المعارف والعلوم الشرطية التي تهم رجل البحث الجنائي.

ويأتي اهتمام شرطة الشارقة المتزايد بتدريب وتأهيل كوادرها الوظيفية بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، وذلك لتحقيق رؤيتها الشاملة في تعزيز الجوانب الأمنية، وضمان سلامة وحماية كافة أطياف المجتمع.