ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة 24 – الشفيع عمر:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأكاديمية، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة.

وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع زيادة عدد مقاعد طلبة دولة الإمارات والطلبة المبتعثين من الدول الشقيقة والصديقة التي ترتبط مع الأكاديمية بعلاقات تعاون علمي وثنائي، كما وافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية بالأكاديمية.

واطلع المجلس على الخطوات التي قطعتها الأكاديمية في تنفيذ برنامج بكالوريوس العلوم الشرطية التطبيقي بالتعاون مع الجهات المختصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والهيئة الوطنية للمؤهلات، كما اطلع على الإنجازات التي حققتها الأكاديمية في المجال التعليمي والتدريبي والرياضي خلال العام 2018، والمسارات الأكاديمية التي تم استحداثها.

وناقش الاجتماع تحديد موعد حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة من الطلبة الضباط على أن يكون في نهاية شهر مارس المقبل.

حضر الاجتماع اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس العميد عبد الله مبارك بن عامر، والعميد عبد الله إبراهيم بن نصار، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.