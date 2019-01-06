"الشؤون الإسلامية" تفتتح مسجدين بالشارقة وخورفكان

الشارقة 24:

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد المنذر بن محمد في منطقة الشهباء بمدينة الشارقة ويتسع لـ 370 مصل ومصلية، ومسجد عائشة بنت أبي بكر الصديق في منطقة اليرموك بمدينة خورفكان ويتسع لـ 250 مصل ومصلية؛ وذلك ضمن خطتها للعام الجاري وتنفيذاً لأهدافها الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام بتشييد وعمارة المساجد في كافة ضواحي الإمارة.

وأشار عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة إلى أن مسجد المنذر بن محمد يأتي ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإزالة المساجد المؤقتة "الكرافانات"، واستبدالها بمساجد دائمة تتسع للمزيد من المصلين، وتتميز بالتصاميم والطرز الإسلامية الحديثة التي تتميز بها إمارة الشارقة حتى صارت معلماً بارزاً لها في كافة المحافل؛ مثمناً حرص سموه للحفاظ على قدسية المساجد، وتوفير كافة سبل الراحة والأجواء الإيمانية للمصلين، والحفاظ على المنظر العام للإمارة.

وأكد السبوسي على أن أهم ما يميز هذه المساجد التي شيدت ضمن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة؛ سهولة متابعتها بصورة دورية من خلال تعيين الأئمة والمؤذنين بخلاف المساجد المؤقتة، وكذلك صيانة مرافقها الخدمية الملحقة بها كأماكن الوضوء ودورات المياه.

وقد بني مسجد المنذر بن محمد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 7000 آلاف متر مربع، تشمل المصلى ومرافقه الخدمية من دورات المياه والميضأة وسكن للإمام، ومواقف للسيارات، ويتسع المسجد لـ 320 مصليّاً، بينما يتسع مصلى النساء لـ 50 مصلية، وشيد على الطراز المعماري المحلي الحديث بقبة، ومنارة تعلوه بارتفاع 13 متراً.

أما مسجد عائشة بنت أبي بكر الصديق في مدينة خورفكان، والذي بني على نفقة المحسنين، فقد شيد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 815 متر مربع، وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث بقبة واحدة تتوسط المصلى، ومنارة تعلوه بارتفاع 25 متراً، ويتسع لـ 250 مصل ومصلية.