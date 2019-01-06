"اجتماعية الشارقة" تطلق فرصة تطوعية بعنوان "بستان الدار"

الشارقة 24:





نفذ مركز التطوع بدائرة الخدمات الاجتماعية فرصة تطوعية بعنوان؛ "بستان الدار" الخاصة بزراعة الشجيرات والأزهار والشتلات الزراعية بالحديقة التابعة لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين في الشارقة.

وبلغ عدد المشاركين في الفرصة التطوعية نحو 228 متطوعاً، شمل فريق معسكر حصاد التطوعي، وفريق الخير والبركة من كبار السن، ومتطوعي المركز؛ حيث نفذوا خلالها 456 ساعة تطوعية، خلال الفترة من 23 إلى 27 من شهر ديسمبر لعام 2018.

وذكرت فايزة حسن خباب مدير مركز التطوع؛ أن الفرصة التطوعية "بستان الدار" أتاحت المجال لمختلف أفراد المجتمع الراغبين في التطوع أن يشاركوا فيها من خلال زراعة الشجيرات والأزهار والشتلات الزراعية في الحديقة التابعة للدار، وقد تم تدشين الفرصة مع انطلاقة برامج معسكر حصاد التطوعي الثامن.

وأضافت خباب؛ إلى أن هذه البادرة جاءت لتحقق أكثر من هدف، حيث أنها تحافظ على البيئة، وتعزز الجوانب الجمالية لحديقة الدار، إلى جانب تعزيز ثقافة البيئة الخضراء لدى النشء من الأطفال المتطوعين، علاوة على تحقيقها الاندماج المجتمعي من خلال لإشراك كبار السن مع الأبناء والأحفاد من مختلف الفئات العمرية.