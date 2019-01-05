إخلاء وهمي ناجح لمبنى "الشارقة للقرآن الكريم"

جانب من تكريم إدارة الدفاع المدني من قبل الشامسي

الشارقة 24:

نجحت الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في تنفيذ عملية إخلاء وهمي لمبنى المؤسسة بمنطقة اللية في مدينة الشارقة.

وتأتي العملية من منطلق رفع جاهزية المبنى كأحد مباني حكومة الشارقة وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع أيه ظروف استثنائية.

ومع نهاية الإخلاء ونجاح التجربة، كرم عمر علي الشامسي، مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية فريق تنظيم عملية الإخلاء الوهمي من إدارة الدفاع المدني بالشارقة، وشكرهم على جهودهم المبذولة.

وأكد الشامسي أن عملية الإخلاء الوهمي تأتي ضمن خطة المؤسسة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في مواجهة الطوارئ والتأكد من كفاءة وجاهزية وسائل الأمن والسلامة والقدرة على مواجهة الكوارث.