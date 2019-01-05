كهرباء الشارقة تنفذ 3 محطات جهد 132 كيلوفولت في 2018

الشارقة 24:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الانتهاء من تنفيذ 3 محطات بجهد 132 كيلوفولت، خلال العام الماضي، في أبو شغارة، والجامعة، ومدينة المستثمر بالحمرية.

وأوضحت الهيئة، أن خطة العام الحالي، تتضمن تنفيذ محطتين بجهد 132، في منطقتي تلال وواسط 2، و3 محطات فرعية بجهد 33 كيلوفولت، في منطقة تلال، والجرينة، و15 محطة جديدة، في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وأشارت إلى أنها استكملت تنفيذ مشروعات جديدة، لتعديل الشبكات في عدد من مناطق مدينة الشارقة، تشمل خطوط 132 جديدة، بطول 14 كم، من الحمرية إلى مدينة المستثمر، وخط تلال إلى الطي، بطول 10 كم، بالإضافة إلى 16 مشروعاً لتعديل شبكات 33 و11 كيلوفولت.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن المحطات الجديدة، تأتي في إطار التوسعات، والمشروعات التطويرية الضرورية، لمواكبة التوسعات العمرانية، والنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، التي تشهدها الإمارة، ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع، لمواجهة الطلب المتزايد، على الطاقة والمياه، منوهاً بأن تقديرات الهيئة تشير إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة، في إمارة الشارقة بنسبة تصل إلى 7%.

ولفت سعادته، إلى أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات في كافة مجالات عملها، ضمن خططها الحالية والمستقبلية، من أجل مواكبة النمو المطرد للأحمال، وحركة التوسع العمراني والسكاني، مشيراً إلى أن تلك المشاريع، ستساهم في تخفيف الأحمال على المناطق، وتزويد المناطق الجديدة بالكهرباء.

وأوضح سعادة المهندس الليم، أن الهيئة تعمل في إطار استراتيجية، تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، والتي تعتمد سياساتها، على دراسات لتنويع مصادر الطاقة، والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها، واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة.

وأكد سعادته، حرص الهيئة على استخدام أفضل الحلول التكنولوجية والتقنية، التي تسهم في زيادة الإنتاج، وتطوير الأداء، وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المحطات بنسب كبيرة، تعزز من توجهات الاستدامة والطاقة للإمارة، وتعزز أيضاً من اعتمادية وفاعلية ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، عبر استخدام أفضل التقنيات الحديثة المعتمدة عالمياً .

من جانبها، أوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي في الهيئة، أن المشاريع التطويرية، ستساهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء، وتوزيع الأحمال في عدة مناطق.

وأشارت إلى أن الهيئة تحرص على توفير كافة الإمكانات، ومراعاة أعلى نظم الأمان والجودة في العمل، وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنياً، كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات اللازمة، لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء، ورفع مستوى الكفاءة، وتعزيز قدرات المحطات، لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء.