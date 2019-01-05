بلدية الشارقة تضبط مواد محظورة في سكن للعمال

الشارقة 24:

تمكنت فرق التفتيش التابعة لقسم الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، من ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة، بلغت ما يقارب 2 طن، والتي تم اخفاؤها داخل غرفة تم تحويلها إلى مستودع، بسكن للعمال، في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مستأجر السكن، ومصادرة البضاعة المضبوطة، وإتلافها بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة".

وجاءت هذه العملية، في إطار الحملات الدورية التفتيشية، التي تنظمها البلدية، للقضاء على كل الممارسات السلبية، ومشوّهات المظهر العام، ومن خلال المعلومات، التي ترد إليها عبر الخط الساخن، على الرقم 993.

وأكد خليفة بوغانم السويدي رئيس القسم، أن هذه الحملة، تأتي ضمن أهداف القسم في مكافحة الظواهر السلبية، حيث تم تشكيل فريق عمل، بعد أن وردت معلومات تفيد بوجود مستودع داخل سكن للعمال، يحتوي على كميات من المواد المحظورة، بهدف الترويج لها، وبيعها على بعض المحال التجارية والأشخاص، وبناءً عليه تم تشكيل الفريق، وضبط المواد ومصادرتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة، حيث تعتبر هذه الحملات، امتداداً لحملات سابقة قامت بها البلدية، على مثل هذه المواد.

وأشار السويدي، إلى أن هذه الحملات، تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية، ولتحقيق أهداف قسم الرقابة والتفتيش البلدي، في الحفاظ على المظهر العام للإمارة، ومكافحة الظواهر السلبية، حتى تبقى الشارقة صحية ومثالية والوجهة المفضلة للعيش، حيث تستمر البلدية في تطبيق القانون، وتوعية أفراد المجتمع، بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين، مؤكداً أن البلدية تولي أهمية كبيرة لحملات التوعية المستمرة.

وأشاد رئيس قسم التفتيش البلدي، بجهود أفراد الضبط، على سرعة استجابتهم، وتمكنهم من ضبط هذه المواد، وأهاب بأفراد المجتمع، بضرورة التعاون مع البلدية، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 993، للإبلاغ عن أية ظواهر سلبية، ومشوهات المنظر العام، للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.