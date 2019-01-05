مجلس ضاحية الزبارة يبحث خدمات المواطنين مع "بلدي خورفكان"

الشارقة 24:

بحث مجلس ضاحية الزبارة بمدينة خورفكان، خلال اجتماعه، مع المجلس البلدي للمدينة، سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

واتفق المجتمعون، على عدد من الآليات المشتركة، بهدف تقديم وتسهيل مختلف الخدمات والمتطلبات الخاصة بالمواطنين وتوفيرها، بحضور سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان، وعدد من أعضاء المجلس، وخلفان صالح النقبي نائب رئيس مجلس ضاحية الزبارة.

ورحب سعادة رئيس المجلس البلدي بخورفكان، بوفد مجلس الضاحية، مشيراً إلى أن المجالس كلها تعمل من أجل المواطن، ووجدت لخدمته، والوصول إليه، ولفت إلى أن المجلس البلدي، نجح في وضع الخطط والبرامج الرامية، للتواصل مع المواطنين .

بدوره، أكد خلفان صالح النقبي، أهمية تكاتف الجهود بين المجلسين، لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لخدمة المواطنين، وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لهم، ودراسة احتياجاتهم، انطلاقاً من دور المجالس العاملة في الإمارة، في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .