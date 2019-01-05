راشد المحيان: محمد بن راشد شخصية استثنائية وقيادية فذة

الشارقة 24:

أكد راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل شخصية استثنائية، وقيادية فذة، استطاعت أن تصنع المعجزات، وأن تحقق الإنجازات لوطنها، وأن تقدم العطاء للعالم أجمع .

وأشار المحيان، في تصريح بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أولى مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه، إلى رؤية سموه العبقرية، في بناء الأجيال والوطن، وتحقيق الابتكار والريادة، ووضع نموذج فريد، للوصول بالإمارات إلى المركز الأول، من خلال تكامل الخطوات، وتسخير الإمكانات لبناء الإنسان، الذي هو عماد بناء الوطن ورفعته وتقدمه .

ولفت رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد وطني وعربي، سخر وقته وجهده، لرفعة وطنه وبناء قدرات شعبه، وقدم الغالي والنفيس، لتصل الإمارات إلى مراكز متقدمة، فضلاً عما قدم سموه من خير كبير لشعوب العالم .

ورفع المحيان، أسمى آيات الشكر والعرفان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إنجازاته المتواصلة على كافة الصعد.