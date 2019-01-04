فرق الرقابة بـ "الشارقة للتعليم الخاص" تزور "المدارس" الأحد

الشارقة 24:

ينطلق طلبة المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، الأحد، إلى مدارسهم إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018-2019، بعد إجازة دامت ثلاثة أسابيع، وقد قامت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بإعداد خطة زيارات ميدانية لفرق الرقابة المدرسية بغية متابعة مدى الالتزام بالدوام، معولة على عنصر الانضباط، ليقود إلى فصل دراسي ناجح.

وهنأ علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص الميدان التربوي بالفصل الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع وأن يكون فصلاً دراسياً حافلاً بالإنجازات والنجاحات في كافة المراحل الدراسية، داعياً إلى الاجتهاد تحقيقاً لأفضل النتائج، والاستفادة من الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الشارقة ممثلة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لقطاع التعليم العام والخاص وسعيه الحثيث لتطويره ورفده بكافة الاحتياجات اللازمة لذلك.

وأكد الحوسني أن فرق الرقابة ستقوم صباح الأحد بجولات ميدانية على كافة المدارس الخاصة على مستوى الإمارة، بهدف الاطلاع على واقعها ولضمان السير السليم للعمل فيها، ورصد انتظام دوام الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية، مشدداً على أهميَّة الالتزام في نجاح العملية التعليمية.

وذكر أن دور فرق الرقابة يتضمن: متابعة سير انتظام الدراسة، والتأكيد على مديري المدارس باتباع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على انتظام الدراسة وتقديم التغذية الراجعة للهيئة بعد رفع تقارير الدوام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشاد الحوسني بالجهود التي تبذلها طواقم الهيئات الإدارية والتدريسية لضمان انطلاقة فصل دراسي دون أي معوقات لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال قادرة على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية الانطلاقة القوية والجادة للفصل الدراسي.