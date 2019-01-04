ضاحية الخالدية تكرم "أعضاء هيئة التدريس"

الشارقة 24:

خصصت ضاحية الخالدية التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة آخر فعالياتها لعام 2018 للمعلمين، إمعاناً في تقدير جهودهم وعطائهم في خدمة الأجيال، حيث كرمت أعضاء هيئة التدريس من أهالي الخالدية في أمسية احتفالية.

وجرى تنظيم الأمسية بمقر مجلس الضاحية في مدينة الشارقة، بحضور سعادة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، ومحمد راشد بن جرش نائب رئيس المجلس، وعبدالله سليمان الكابوري مدير إدارة المجالس، وطارق محمد الملا مسؤول المجلس، وبحضور أعيان وأهالي ضاحية الخالدية.

وأثنت سعادة خولة عبد الرحمن الملا، في كلمتها خلال الحفل، على الجهود المتميزة لمجلس ضاحية الخالدية، وتكريمه للمعلمين.

بينما أشاد سعادة خلفان سعيد المري، في كلمته، بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بشأن تطوير التعليم ورفده بالكوادر المواطنة.