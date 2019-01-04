شرطة الشارقة تنظم ورشة حول استراتيجية "سكامبر"

الشارقة 24:

نظم قسم التدريب والتأهيل، بإدارة الموارد البشرية، في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل، بقاعة العميد حميد سيف، بمقر القيادة، تحت عنوان "استراتيجية سكامبر لتوليد الأفكار الإبداعية"، والتي أعدها وقدمها النقيب الدكتور عبد الله عوض عبد الله من إدارة الموارد البشرية، بمشاركة 86 موظفاً، من مختلف الإدارات.

اشتملت الورشة، على عدة محاور تناولت، مفهوم الإبداع، والتفكير الإبداعي ومكوناته، وتولد الأفكار الإبداعية، واستراتيجية تنمية الإبداع.

وأوضح النقيب الدكتور عبد الله عوض، أن الورشة تهدف، إلى ترسيخ مفهوم الإبداع لدى الموظفين، وذلك لأهميته في استشراف المستقبل، ووضع الحلول والسيناريوهات الطموحة لخطة الموظف في مجال عمله، وذلك عندما يواجه تحديات قوية في عمله، ويتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لها، نتيجة تفكيره، في أبعاد المشكلات، بطريقة إيجابية وإبداعية.

وأضاف النقيب الدكتور عبد الله، أنه مع تطور الحياة، وتسارع وتيرتها، يحتاج الموظف لآلية تعينه على مواجهة الكم الهائل من ضغوطات وإشكالات العمل، فتم طرح بعض الأفكار من برنامج "سكامبر"، وهو برنامج إجرائي يساعد على تنمية التفكير الإبداعي من خلال الخيال، وإنتاج أفكار جديدة غير مسبوقة، تتميز بالجدية، والابتكار، وذلك باستخدام أسلوب التفكير التباعدي، للوصول إلى أفضل الحلول، لمختلف المشاكل والصعوبات، التي تواجه الموظف.

وثمن المحاضر، مشاركة الموظفين الإيجابية للطروحات التي قدمت، وحلهم نماذج من المشكلات التي قدمت، خلال أعمال الورشة، بصورة عملية وعلمية، وإشادتهم بالمحاور المقدمة في جدول أعمال الورشة.