مركزية شرطة الشارقة تُكرّم 70 من موظفيها المتميزين

الشارقة 24:

كرّم المقدم جاسم بن هده مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة الشارقة، 70 من موظفي الإدارة المتميزين، خلال العام الماضي، من مختلف الرتب العسكرية، تقديراً لجهودهم في الارتقاء بمستوى آليات العمل، بحضور المقدم حميد الهاجري نائب مدير الإدارة، والمقدم محمد الغزال رئيس قسم العمليات، وعدد من الضباط بالإدارة .

وأشاد المقدم بن هده، بالموظفين المتميزين، مؤكداً حرص الإدارة على تكريمهم في كل عام، تماشياً مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحرصها على تحفيز كل متميز يسهم في دفع مسيرة العمل والإنجاز، وتحقيق الأهداف، والخطط الموضوعة، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، بمختلف نوافذ الخدمات الشرطية.

وأوضح المقدم بن هده، أن الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة الشارقة، حققت العديد من الإنجازات، بفضل تحفيز موظفيها، للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم، وفق أساليب ومفاهيم علمية حديثة، تراعي متطلبات العمل، في مختلف مجالات العمل الشرطي، مواكبة بذلك أحدث التطورات الخدمية، التي تعزز الجودة والأداء، في مجال الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأثنى مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة الشارقة، على جهود المكرمين، وحرصهم على الارتقاء بمستوى أدائهم في العمل، متمنياً لهم دوام التوفيق.

من جانبهم، عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم، على هذا التكريم، الذي اعتبروه دافعاً لهم، لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتحقيق التميز.