حنان جاسم: برنامج كنوز يسعى لتوثيق كل ما يخص بلدية الشارقة

الشارقة 24 – محمود سليم:





أكدت حنان جاسم جابر، رئيس قسم التبادل المعرفي، في إدارة الوثائق ببلدية مدينة الشارقة، أن برنامج كنوز التي أطلقته البلدية جاء وفق توجيهات سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسيراً على خطى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالتراث والوثائق.

وأشارت جاسم في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن البرنامج يهدف إلى توثيق القرارات، والتعاميم، والمراسيم، والأخبار، والفعاليات والفيديوهات المرئية، لتكون كنزاً معرفياً ثقافياً يخدم مصلة العمل، موضحة أنه تم الاتفاق مع شركة " " Forefront Technologies لتزويد البلدية ببرنامج المكتبة الإلكترونية " MediaInfo ".