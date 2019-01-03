"التخطيط والمساحة" تنظم ورشة "انقلاب الهرم الديموغرافي"

الشارقة 24:





نظمت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة ورشة عمل استهدفت موظفي مركز إسعاد المتعاملين بمقرها الرئيس تحت عنوان "التشيخ وانقلاب الهرم الديموغرافي"، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في الشرطة المجتمعية، بهدف نشر الوعي المجتمعي حول الاستعداد لمواجهة انقلاب الهرم الديموغرافي لصالح كبار السن في المجتمع بسبب تطور الرعاية الصحية للسكان والسعي لتمكين كبار المواطنين من الاندماج في المجتمع للاستفادة من خبراتهم الطويلة في خدمة الوطن.

وأكد سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن تنظيم هذه اللقاءات الدورية في المركز الرئيسي للدائرة وفروعها بمختلف مناطق الإمارة، يأتي في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو جعل إمارة الشارقة بيئة مثالية مراعية للسن، وترسيخاً لرؤية سموه في تمكين كبار المواطنين في المجتمع وتذليل كل العقبات التي تقف في سبيل أن تكون الشارقة إمارة مثلى لعيش الناس بكافة أعمارهم.

وأشار سعادته إلى أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ما جاء من توجهات في هذا الخصوص وتسعى إلى توفير المزيد من وسائل الراحة الأساسية لمراجعيها من كبار المواطنين، كما تعمل على تطوير بنية الخدمات بالدائرة لتتلاءم مع استخداماتهم، إضافة إلى سعيها لابتكار وسائل جديدة تهدف إلى تهيئة وتوفير البيئة المناسبة لهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع، مؤكداً على أهمية تعزيز ثقافة الاهتمام والاحترام لكبار المواطنين.

وأضاف سعادته أن دائرة التخطيط والمساحة تعمل كذلك على استيفاء معايير الانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، من خلال إطلاق المبادرات المؤثرة في تطوير الخدمات الموجهة لكبار المواطنين، وضمان استدامتها في المساحات الخارجية والأبنية والنقل والإسكان والخدمات الصحية، بهدف تمكينهم من الاندماج في المجتمع ومشاركة خبراتهم والاستفادة منها في تحقيق التقدم والازدهار في مختلف القطاعات.

ومن جهته أشار المحاضر ياسر محمد علاي النقبي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن حكومة الشارقة، بمختلف هيئاتها ودوائرها تبذل الكثير من الجهد وتنفذ العديد من الفعاليات والبرامج من أجل تهيئة الإمارة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، مثمناً جهود اللجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة الدولية للمدن المراعية للسن والتي تهدف إلى إيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية واقتصادية وحضارية، ومستدامة تتيح لكبار السن الاستفادة من مواردها بسهولة ويسر، ومشاركتهم بخبراتهم مع الجميع في تحقيق تنمية المجتمع، بما يلبي الطموحات المستقبلية لإمارة الشارقة.

ولفت النقبي إلى الدور الرئيسي لموظفي مركز اسعاد المتعاملين في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية، حيث أنهم يمثلون واجهة التعامل الأساسية والأولى مع المتعاملين، مشدداً على ضرورة استيعابهم للدور المنوط بهم في خدمة هذه الفئة الهامة في المجتمع وتلبية احتياجاتهم من خدمات واستفسارات وابتكار وسائل جديدة لتعزيز جودة الخدمات داخل الجهات الحكومية من أجل تحقيق خدمات متكاملة لهم.

كما استعرض المحاضر ياسر النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم رؤية الشارقة في هذا الملف الذي يلقى اهتماماً مباشراً ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبفضل رؤية سموه الثاقبة في تحقيق السعادة والرفاهية لكبار المواطنين.