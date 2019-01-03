"سوق الشناصية" يفتتح متجر الحلويات الإيرلندية "باتر كب"

الشارقة 24:

افتتح سوق الشناصية بمشروع قلب الشارقة التراثي، في الأول من يناير متجر "باتر كب باي زوس كيتشن" "Buttercup by Zo’s Kitchen " للحلويات والمخبوزات الإيرلندية، الذي يعدّ أحد المشاريع التجارية الرائدة التي يحتضنها واحد من أقدم الأسواق التراثية في المنطقة.

ويحرص سوق الشناصية على دعم رواد الأعمال الشباب في الدولة، ويقدم لهم الفرصة للاستفادة من موقعه الاستراتيجي ومكانته التاريخية باعتباره مركزاً سياحياً وتجارياً حيوياً، لإطلاق مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، كما يمنح الزوار تجربة تسوّق ممتعة يطلعون فيها على أحدث المنتجات والبضائع.

ويذكر أن اسم "باتر كب باي زوس كيتشن" مستوحى من اسم مديرته ومؤسسته رائدة الأعمال الإماراتية زورا قريشي، ويعتبر المقهى والمخبز الأول من نوعه في الإمارة والمتخصص بتقديم مختلف أنواع المشروبات والمأكولات الإيرلندية من مخبوزات وحلويات إلى جانب تشكيلة واسعة من المثلجات بالإضافة إلى أصناف الشاي الإيرلندي والشوكولا الساخنة وأطباق الفطور الإيرلندي بنكهة إماراتية أصيلة.