"الشارقة لحماية الطفولة" و"تكافل الداخلية" يوقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24:





وقعت شبكة الشارقة لحماية الطفولة مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، بمقر الصندوق في إمارة أبوظبي، بهدف تعاون الطرفين في مجال تقديم خدمات برنامج "فزعة" المتميزة وذات الجودة العالية للأعضاء المنتسبين للشبكة وموظفيها.

ووقع المذكرة المقدم أحمد محمد بوهارون، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، وإبراهيم الحوسني، نائب رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة.

وجاءت الاتفاقية في إطار حرص واهتمام الشبكة في تعزيز شراكتها وتعاونها مع الجهات الحكومية والمحلية تحقيقاً للصالح العام، ورفع المستوى المعيشي للأعضاء المنتسبين للشبكة وموظفيها، وبما يسهم في سد الاحتياجات الأساسية والمكملة لجودة الحياة، ووفقاً لمذكرة التفاهم فإن أعضاء وموظفي الشبكة سيستفيدون من مبادرة فزعة وامتيازاتها.

وأكد المقدم أحمد محمد بوهارون، أننا سعيدين كثيراً بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركاء مهمين يأخذون على عاتقهم حماية الطفولة، ولأننا نعلم يقيناً أن الفئة التي تخدمها شبكة الشارقة لحماية الطفولة، تعد من أهم الشرائح في المجتمع والتي نوليها في فزعة كل الاهتمام مؤمنين أنهم اللبنة الأساسية في المجتمع فبصلاحهم يصطلح حال المجتمع.

وأضاف بوهارون، أن برنامج "فزعة" الذي تم إطلاقه من قبل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، يهدف إلى الارتقاء بمفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع من خلال تقديم خدمات وعروض حصرية ومنوعة ومتميزة للأعضاء المنتسبين لبرنامج فزعة والمستوفين لشروط وأحكام العضوية، حيث تختلف فئات عضوية فزعة لتشمل خصومات فزعة المجانية، والفضية والذهبية والبلاتينية.

وبدوره، أكد إبراهيم الحوسني، اعتزاز شبكة الشارقة لحماية الطفولة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، في ظل سعي الشبكة إلى البحث عن شركاء استراتيجيين، وها نحن نضيف إلى قائمة شركائنا صندوق التكافل الاجتماعي.

ولفت الحوسني إلى أن الشبكة تحرص من خلال الاتفاقيات على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات وتعزيز التعاون في مجال رعاية الأطفال، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، التي تعنى بالطفولة وحمايتها، ولفتت إلى أن مذكرة التفاهم مع الصندوق تتضمن شروطاً مهمة ومشجعة للتواصل بين الطرفين، وحصلنا على بطاقات فزعة الذهبية والفضية والبرونزية حتى يتمتع العاملون لدينا بحياة كريمة مستقرة، ووفقاً للمذكرة فإنها تسري لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيعها، ويجوز لأي طرف إنهاء المذكرة في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.

مميزات حصرية





من جانبها، صرحت عائشة عبد الله بن علي المدير التنفيذي لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، بأن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، يمثل قفزة نوعية مهمة في توجهات الشبكة، فوفقاً للاتفاقية، والشروط والأحكام الواردة، يستفيد أعضاء وموظفو الشبكة من بطاقة فزعة وامتيازاتها.

وأشارت المدير التنفيذي لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة الشبكة في تقديم خدمات جديدة ونوعية للموظفين حيث يحصل موظفو الشبكة على بطاقة "فزعة" المجانية، والتي تتيح للفرد بعد ذلك من ترقية عضويته والتمتع بخصومات العضوية الفضية والذهبية والبلاتينية للحصول على خدمات المميزة في كل عضوية، كما يحصل الأعضاء المنتسبين للشبكة على بطاقة "فزعة" المجانية، والتي تتيح للفرد بعد ذلك من ترقية عضويته والتمتع بخصومات العضوية الفضية للحصول على خدمات المميزة في كل عضوية تجسيداً لقيم التكافل والتضامن في المجتمع، وتقديم خدمات مميزة للموظفين في الشبكة ورفع المستوى المعيشي لهم.

كما يحصل الموظفون العاملون في المؤسسات المنتسبة للشبكة على عضوية "فزعة" المجانية وامتيازاتها، وذلك تجسيداً لقيم التكافل والتضامن في المجتمع، وتقديم منافع مميزة للمؤسسات المنتسبة لبرنامج عضويات الشبكة .

ولفتت إلى أهمية ومكانة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات والهيئات الحكومية والمحلية، والتي ترغب في مد أواصر التواصل بينها والجهات الأخرى، وعلى رأسها شبكة الشارقة لحماية الطفولة. وتمنت أن تساهم تلك المذكرة في تمتين العلاقات بين المؤسسات الرسمية والتي توفر مثل تلك التعاملات المساهمة في رفع الأعباء عن الأفراد والأسر.

وقالت: تسعى الشبكة دوماً من خلال الاتفاقيات إلى توفير ميزات وفعاليات وأنشطة تستهدف كل العاملين في مجال الطفولة، وبما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، ويضمن حمايته وأمنه، وترسيخ مكانة الشبكة في الإمارة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعزز من حماية الطفل، وجعلها الشبكة الأولى المعنية بتدريب العاملين في مجال الطفولة بالشارقة وعلى مستوى الوطن العربي.

وشكرت عائشة بن علي، وزارة الداخلية متمثلة في صندوق التكافل الاجتماعي، وحسن تعاونهم، منوهةً إلى أن الخدمات التي تحويها المذكرة دليل على أن الجميع يسعى وراء طفولة آمنة مستقرة من خلال الاهتمام بالقائمين على أمر الطفولة، داعيةً للاستفادة من تلك الخدمات، ووعدت بمزيد من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة، الأمر الذي يصب في المصلحة العامة والتعاون والمشاركة والتكافل.

ولفتت إلى حرص الشبكة على استقبال اقتراحات الأعضاء المنتسبين لها، والترحيب بها ودعمها والسعي لتطبيقها، علماً بأن فكرة التواصل مع القائمين على "فزعة" كانت من أفكار العضو المنتسب للشبكة، السيد / خالد محمد الشحي، الذي أكد أنه يعرف الكثير من المعلومات عن "فزعة" وأهميتها باعتباره موظفاً في وزارة الداخلية، ويحصل على مميزات من بطاقة فزعة، وبناء على ذلك، طرح على الشبكة فكرة التواصل مع القائمين على "فزعة"، وعندما وجد الترحيب من الشبكة بادر فوراً للتواصل مع ادارة "فزعة" التي رحبت مشكورة بالتعاون مع الشبكة وبحث سبل التعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي، وتوقيع مذكرة التفاهم معهم، وفي الحقيقة تعتبر "فزعة" عاملاً محفزاً ومشجعاً وإيجابياً لما فيها من فوائد تعود على العضو والموظف في الشبكة.