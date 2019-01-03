شرطة الشارقة تبحث آلية ترخيص مركبات بيع المواد الغذائية

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على التواصل والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات القائمة في مدينة الشارقة، من أجل تطوير الخدمات والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع، بحثت شرطة الشارقة خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمركز خدمات المرور والترخيص، آلية ترخيص المركبات المتنقلة الخاصة بنشاط بيع المواد الغذائية في الشارقة، والجوانب، والإجراءات الفنية لإصدار التراخيص، إلى جانب تحديد الاشتراطات الفنية للمركبة، بما يضمن سلامتها على الطريق، ووضع الشروط والمعايير الصحية التي تراعي المحافظة على صحة أفراد المجتمع.

وهدف الاجتماع إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين من طالبي الخدمة، وتقليل زمن إجراءات إصدار التراخيص، وتوحيد آلية العمل المشتركة للجهات الثلاث، وذلك من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

بحضور المقدم محمد أحمد المحرزي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة، والسيد فهد الخميري مدير إدارة الترخيص والتسجيل بدائرة التنمية الاقتصادية، والسيد عمر علي رئيس قسم رقابة الأغذية، والأستاذة إيمان السويدي رئيس وحدة التطوير ببلدية الشارقة، وعدد من المختصين.