اختتام فعاليات مهرجان الحمرية السادس للطفل

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ فعاليات مهرجان الحمرية السادس للطفل، الذي أطلقته خلال الفترة من 16 إلى 27 ديسمبر من عام 2018، حضره أكثر من 2500 زائر طوال أيام انعقاد المهرجان، وحقق نجاحاً كبيراً لزخم فعالياته وتنوعها في القرية التراثية بمنطقة الحمرية في إمارة الشارقة.

وفي تصريح لها؛ ذكرت مريم ماجد الشامسي مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية رئيس لجنة المهرجان، أن فعاليات المهرجان شهدت إقامة 30 جناحاً للأسر المنتجة وضمت منتجات متنوعة من الصناعات اليدوية والإكسسوارات والعطور والبخور، والأكلات الشعبية، كما يعد المهرجان فرصة لتشجيع الأسر للدخول في سوق العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للوصول للاستقلالية والحياة الكريمة بما يحقق أهداف الدائرة من أجل حياة كريمة ورفع المستوى المعيشي، إلى جانب استضافة ركن خاص بمنتجات نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية التابع للقيادة العامة لشرطة دبي.

كما شهد المهرجان مشاركة 7 مشاريع شبابية بعنوان "التاجر الصغير"، وهو ركن يهدف إلى تشجيع ودعم الأطفال من أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة المتنوعة، بالإضافة إلى ركن خاص لعرض المشاريع المبتكرة لطلبة مدرسة القلعة بالحمرية.

برامج تثقيفية وتوعوية وتراثية..

فيما وصل عدد البرامج التثقيفية التي قدمها إدارة التثقيف الاجتماعي نحو 22 من البرامج التي شملت غرس القيم البناءة لدى الأطفال، وكذلك غرس القيم والانتماء والهوية والوطنية والتسامح والاحترام والمسؤولية الاجتماعية لديهم.

إلى جانب 10 برامج تابعة لأندية الأصالة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية وذلك من خلال ركن عنوانه: "زمان لول"؛ وهو ركن يستضيف الآباء والأمهات من كبار السن المنتسبين بدائرة الخدمات الاجتماعية، لإقامة الورش والبرامج التراثية اليومية للأطفال، وكذلك حكايات القصص التاريخية.

كما تم مشاركة عدد 2 من القوافل التوعوية والتي تمثلت في قافلة نون التعليمية وقافلة زايد الثقافية، علاوة على تنظيم 7 ورش فنية، و28 ورشة وركن خاص بالدعم الصحي، بالإضافة إلى برامج المسابقات والمسرح التي بلغ عددها نحو 24 برنامجاُ ترفيهياً.

ركن القوافل..





وأوضحت مريم الشامسي؛ أن المهرجان ضم عدداً من المنصات والأجنحة المشاركة، والتي تمثلت في ركن القوافل؛ الذي ضم كلاً من قافلة نون التعليمية؛ التي شاركت من أجل توعية المجتمع بدورها ورسالتها التعليمية فضلاً عن بيعها قسمة التبرع "كوبونات" لمن يرغب في دعم مسيرة القافلة التعليمية، بالإضافة إلى مشاركة "قافلة زايد" التي شارك بها المواطن عبد الله بن سويف، حيث تم تصميم القافلة للتناسب مع عام زايد، وتم تزيينها بمجموعة من الصور وأقوال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بالإضافة إلى عروض الفيديو عن الإمارات وإنجازات الشيخ زايد.

وتضمن المهرجان فقرات متنوعة مثل المسابقات والفقرات التراثية والرقصات الشعبية، من الجهات الداعمة للمهرجان والمؤسسات والمدارس، وشاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المهرجان من خلال تقديم عرض الفرقة الموسيقية.