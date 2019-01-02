بلدية خورفكان تعزز معارف طلبة المدارس توعوياً بـ "مفتش المستقبل"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن مبادراتها المجتمعية، وخطتها الاستراتيجية، أطلقت بلدية مدينة خورفكان، ممثلة بقسم الصحة العامة، فعاليات الدورة الثانية لبرامجها التوعوي "مفتش المستقبل".

وأكدت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير البلدية، أن البرنامج الرائد، يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، وحرص البلدية على إشراك طلبة المدارس والنشء في برامج فاعلة تستهدف تنمية المهارات واكتساب المعارف والمعلومات، بسبل الوعي والوقاية الصحية والبيئية.

وأضافت أن مثل هذه البرامج تعزز من مفهوم المسؤولية الذاتية والجمعية تجاه الصحة العامة، وسلامة البيئة، فضلاً عن إسهاماتها في تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، وتنمية الحس بالواجب تجاه وطنهم ومدينتهم.

وأشارت القاضي إلى أن برنامج "مفتش المستقبل"، تقوم فكرته على خوض التجارب الحية للطلبة من الفئة العمرية من 11-14 عاماً، حيث تشرف البلدية على تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين بالبرنامج، لعدد من المرافق والمؤسسات العامة للتعرف على أساليب الوقاية، والرقابة الصحية والغذائية والبيئية.

ولفتت مدير بلدية خورفكان، إلى تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية للطلبة المشاركين، لتعريفهم بأساسيات الرقابة والتفتيش في ميادين العمل الصحي والغذائي، وذلك لتهيئتهم لخوض التجارب العملية في الأسواق، وهو ما يؤهلهم لاحقاً للإلمام بسبل وقاية أنفسهم، فضلاً عن إعدادهم ليكونوا سفراء للبلدية في محيطهم سواء كان المنزل أو المدرسة، أو حتى المرافق العامة.

ونوهت إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين في الدورة الثانية للبرنامج، إلى عدد من المؤسسات ومنها مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وإلى الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية كالمراكز التجارية.

وفي سياق متصل، وضمن جهود البلدية للارتقاء بالقطاع الصحي والغذائي، قام قسم الصحة العامة بتسليم أول شهادة اعتماد لبرنامج سلامة الأغذية على مستوى المدينة، وكانت من نصيب فندق الأوشيانك، وهو أول جهة في خورفكان تحصل على الاعتماد بعد استيفاء كافة متطلبات نظام الممارسات الصحية القياسية.