منتزه شرطة الشارقة الصحراوي يستقبل 40 ألف زائر

الشارقة 24:

أصبح منتزه شرطة الشارقة الصحراوي، الواقع في منطقة الكهيف بالبطائح في الشارقة، ملاذاً للباحثين عن الهدوء والبعد عن صخب المدينة، ومتنفساً طبيعياً لزواره من العاملين بشرطة الشارقة، وأفراد الجمهور وأسرهم، فمنذ افتتاح دورته الثالثة التي انطلقت بتاريخ 16 ديسمبر 2018، تحت شعار "معاً الوقت أجمل"، بلغ عدد الزوار 40 ألف زائر خلال الأسبوعين الأولين للدورة الحالية، متخطياً بذلك إجمالي عدد زوار الدورة السابقة، والتي وصل فيها إلى "30158" زائراً، مما يعزز من دوره في خلق جو من الراحة، والسكينة، والترابط الأسري.

ومع تواصل وانتظام الدورات، زادت رقعة المشاركة بالفعاليات المقدمة في المنتزه، من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بالدولة، ومن أفراد الجمهور والعائلات متفوقة بذلك عن الحد المستهدف للزوار، فازدادت بالتالي أعداد البرامج والأنشطة المصاحبة للتظاهرة الاجتماعية، التي تسعد بتنظيمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتلبي رغبات كافة الشرائح الزائرة للمنتزه، فتمت إضافة حضانة للأطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات، وورشة تعليمية وتثقيفية للأطفال من عمر ستة إلى عشرة أعوام، مهيأة بكافة الوسائل التعليمية والترفيهية لهم، وعدد "40" لعبة مرجيحة للأطفال، وعدد من الدراجات الهوائية لهواة قيادة الدراجات، إضافة إلى الدراجات رباعية الدفع، كما تم إضافة منطقة للاستراحات تضم 11 استراحة مجهزة بكل سبل الراحة، وتُمكن مستخدميها من متابعة الفعاليات من أعلى مكان، والاستمتاع بمشاهدة لحظة غروب الشمس في أحضان الرمال الدافئة، كما تم تخصيص مسابقة عشاق الطهي في منطقة ركن عشاق الطهي، والتي خصصت مرتين في الأسبوع برعاية جمعية الشارقة التعاونية، بتوفيرها لكل الاحتياجات الخاصة بالطبخ، ومن ثم تقديم جوائز للفائزين بالمسابقة من قبل اللجنة، وقد وجدت تجاوباً كبيراً من الزوار.

كما يضم المنتزه العديد من المرافق الحيوية أهمها مُصلى، ومجلسين أحدهما للرجال والآخر للنساء، وحديقة حيوان مصغرة، وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة، كما يمكن للزوار المشاركة في العديد من المسابقات، والفعاليات الشعبية المتجددة يومياً والحصول على الجوائز المقدمة من خلالها، بجانب القطار الصحراوي الذي يأخذ الزوار في جولة لاكتشاف معالم المنتزه، والاستمتاع بمنظر الصحراء الخلاب، ومنطقتي شواء وركن المطاعم، كما يمكن للزوار المشاركة في العديد من المسابقات، والفعاليات الشعبية المتجددة يومياً والحصول على الجوائز المقدمة من خلالها، علماً بأن جميع وسائل الترفيه، والألعاب متاحة مجاناً لزوار المنتزه.

وقد لاقت فعاليات منتزه شرطة الشارقة الصحراوي، استحسان كل الزوار، مشيدين بنجاحه في إضافة مساحة من الألفة والتواصل بين العائلات، وتقديم شكل من أشكال الملتقيات الأسرية التي تبعث السعادة في النفوس.