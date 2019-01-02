شرطة الشارقة تنجح في بسط الأمن خلال احتفالات العام الجديد

الشارقة 24:

بفضل الإجراءات والتدابير الأمنية، التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال اجتماعاتها التي سبقت ليلة الاحتفالات بحلول السنة الميلادية 2019م، نجحت الأجهزة الأمنية في بسط الأمن والأمان، وتسهيل حركة جموع الجماهير المحتشدة في عدة مناطق متفرقة بالإمارة، للاحتفال بالمناسبة،

والمشاركة في الفعاليات المتنوعة، التي نظمتها عدة جهات، حيث خرجت الاحتفالية دون وقوع حوادث بليغة سواء على الطرق، أو في نطاق الأماكن التي شهدت الفعاليات، وتجمعات أفراد الجمهور.

وأكد المقدم خالد محمد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الإدارة لم تسجل أية حوادث بليغة في إمارة الشارقة خلال احتفالات الدولة بالعام الجديد 2019، مشيراً إلى التزام قائدي المركبات، وأفراد الجمهور بقوانين السير والمرور.

وأشاد المقدم الكي بالتعاون الكبير، والتجاوب الذي أبداه المواطنون، والمقيمون بإمارة الشارقة مع رجال الشرطة، والدوريات، وانعكاسه بالإيجاب على الواقع المروري بالإمارة، الأمر الذي كان له دور كبير في تعزيز الجهود لتوفير بيئة مرورية آمنة.

كما وجه الكي التحية إلى جميع الإدارات الشرطية المختصة، التي كانت على أهبة الاستعداد لتسيير حركة السير والمرور، ومراقبة الوضع الأمني في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

كما وجه شكره لأفراد الجمهور، وقائدي المركبات بصفة عامة لوعيهم المروري، وفئة الشباب بصفة خاصة، وإدراكهم مدى خطورة السلوكيات السلبية، التي تصدر من بعض السائقين خلال الاحتفالات، والتي قد تكون سبباً في وقوع الحوادث المرورية.