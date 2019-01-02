"المالية المركزية" بالشارقة تستقبل وفد "التسجيل العقاري" في خورفكان

الشارقة 24:

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة، وفداً من دائرة التسجيل العقاري في خورفكان، للاطلاع على باقة الدفع الرقمي التي تقدمها دائرة المالية المركزية، والتي تم تدشينها مؤخراً، إضافة إلى قنوات الدفع الجديدة "سامسونج باي" و"أبل باي"، ومدى إمكانية تفعيلها في التسجيل العقاري مطلع العام الجاري 2019.

وكان في استقبال الوفد مسؤول إدارة المشاريع في دائرة المالية المركزية الذي رحب بوفد دائرة التسجيل العقاري، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية العاملة في الإمارة من أجل الارتقاء بالعمل وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة التسجيل العقاري في خورفكان أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، وتساعد جميع الأطراف على تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة العمل الحكومي، وزيادة كفاءة النظام المالي في الإمارة.

واستمع الوفد إلى عرض تقديمي قدمته السيدة ميره بن هدة رئيس قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية، تضمن التعريف بدائرة المالية المركزية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، واستعراض أبرز جهودها لتبسيط الإجراءات المالية للمتعاملين، والتسهيل عليهم، وتمكينهم من الحصول على الخدمات بشكل آمن وسريع، إلى جانب تقديم نبدة عن الخدمات الإلكترونية والذكية المطبقة في الدائرة.

وأشاد أعضاء وفد دائرة التسجيل العقاري في خورفكان بمنظومة العمل المتطورة التي تطبقها دائرة المالية المركزية بالشارقة، وحرصها على تطوير خدماتها بشكل مستمر، بما ينسجم مع التطورات التقنية المتلاحقة، والحاجة إلى وجود أنظمة مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين.