شرطة الشارقة تواصل حملة ضبط الدراجات النارية

الشارقة 24:

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة ضبط الدراجة النارية المخالفة وغير المرخصة، أو تلك التي تسبب إزعاجاً أو إخلالاً بأمن وهدوء الشارع العام، ضمن حملتها للحد من الحوادث والمخالفات المرورية، التي أصبحت إحدى الأسباب الرئيسية في وقوع العديد من الحوادث المرورية التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد العميد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، أن شرطة الشارقة تحرص بشكل مستمر على تنفيذ مجموعة من الحملات والمبادرات الهادفة لتعزيز السلامة على الطرق وخفض عدد الوفيات، بهدف الارتقاء بالمنظومة المرورية.

شكاوى

وأضاف العميد أحمد بن درويش، رداً على ملاحظة وردت مؤخراً لشرطة الشارقة من انتشار ظاهرة الدراجات النارية التي يقودها مراهقون متهورون بسرعة كبيرة في الشوارع والاحياء السكنية بالمنطقة الوسطى، حيث أشار إلى أن الحملة تمكنت من ضبط ومصادرة العديد من الدراجات النارية التي يقودها شباب في مقبل العمر وسط الأحياء السكنية غير آبهين بالمخاطر الناتجة عن هذا الأمر، مؤكداً أن الحملة مستمرة بهدف ضبط المخالفين، أو تلك التي تسبب إزعاجاً أو إخلالاً بأمن وهدوء الشارع العام وتوعيتهم بخطورة هذا النوع من المخالفات وتتحقق السيطرة الكاملة على الشارع.