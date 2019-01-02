بلدية الشارقة تطلق برنامج "كنوز" كنموذج جديد في التوثيق

الشارقة 24:



أطلقت بلدية مدينة الشارقة نموذجاً جديداً في حفظ الوثائق وأرشفتها للرجوع إليها في أي وقت من الأوقات، وجاء هذا النموذج من خلال حفظ هذه الوثائق بشكل إلكتروني عبر برنامج "كنوز"، لتكون جميع المواد التي تخص البلدية متاحة وقت الحاجة سواءً كانت وثيقة أو كتاب أو صورة أو تسجيل صوتي أو فيديو أو نص إلكتروني، حيث شكّلت البلدية لجنة برئاسة ثابت سالم الطريفي مديرها العام، وعدد من الأعضاء لمتابعة آلية عمل البرنامج وإنجازه في الوقت المحدد، حرصاً منها على توثيق كل ما يحصل فيها من فعاليات ونشاطات ومبادرات وأخبار وأحداث.

وأكد الطريفي أن بلدية مدينة الشارقة تولي أهمية كبيرة بالوثائق باعتبارها جزءاً من الماضي الأصيل وتعكس تاريخ وثقافة وحضارة الإمارة، ونواة التأسيس للتطور الكبير، فالمحافظة عليها واجب يكرّس الانتماء للماضي والحفاظ عليه وتعريف الأجيال القادمة به، سيراً على خطى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى التراث والوثائق القديمة اهتماماً كبيراً وحافظ عليها، فالبلدية تزّين مبناها بالعديد من الوثائق القديمة والمخطوطات التي تحتفظ بها منذ سنوات طويلة.

وأشار الطريفي إلى أن برنامج كنوز يعكس محتوى ما يتضمنه من مواد فهي كنوز حقيقية لكل من يبحث عنها ليجدها في أي وقت وبعد زمنٍ طويل، فتاريخ البلدية حافلٌ بالإنجازات ونشاطاتها لا تنتهي لذا فإن التوثيق بمثابة ترسيخ لجهودها الكبيرة في مختلف المجالات، ومرجعاً أساسياً لكل فعالياتها التي تحصل على مدار العام وما تشهده من أحداث ترسخ مكانتها.

من جانبها أوضحت حنان جاسم رئيس قسم التبادل المعرفي وعضو اللجنة المشرفة على إنجاز البرنامج، أنه تم الاتفاق مع شركة " " Forefront Technologies لتزويد البلدية ببرنامج المكتبة الإلكترونية ،" MediaInfo " واستخدامه في توثيق كل ما يحصل في البلدية من فعاليات وأنشطة داخلية وخارجية من صوت وصورة وفيديو، وتوثيق جميع الأخبار في الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي والدورات التدريبية داخل البلدية وخارجها ومحاضر الاجتماعات المهمة، وجميع الاتفاقيات بين البلدية والجهات المختلفة، فضلاً عن توثيق جميع القرارات والتعاميم والقوانين الخاصة بالبلدية سواء كانت داخلية أو خارجية وكل التصاميم أو أية مواد أخرى، لتشكيل كنز معرفي ثقافي يخدم مصلحة العمل ويكون مرجعاً في أي وقت.