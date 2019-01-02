"كهرباء الشارقة" تعلن عن إنجاز شبكة المياه في حوشي وقطاه

الشارقة 24:

تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة، وفي هذا الإطار أنجزت الهيئة تنفيذ شبكة مياه جديدة بالكامل لمنطقة حوشي، بطول إجمالي 18,000 متر كمرحلة أولى، وقد تم إنجازها بنسبة 100%، والتي ستسهم في إمداد المياه لعدد 867 فيلاً سكنية كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشاريع منطقة حوشي حيث يجري العمل حالياً على تمديد شبكة خطوط مياه رئيسية بطول إجمالي 17,000 متر، ستغطي عدد 727.

كما انتهت الهيئة من تنفيذ مشروع خط مياه بين مهذب وواحة الصجعة بطول 5000 متراً، وبقطر 800 كما أنجزت الهيئة الشبكة الداخلية للمياه في منطقة قطاه السكنية الجديدة، بنسبة 100% وبدأ التوصيل لقاطنيها.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص على توفير إمدادات المياه النقية الصالحة لكافة الاستخدامات إلى جميع المناطق في إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بأفضل المواصفات لجميع سكان إمارة الشارقة.

وأكد أن الهيئة تطبق أحدث المواصفات الفنية العالمية في إنتاج وتوزيع المياه، حيث تعتمد على شبكة رقمية كما تعتمد على برنامج محاكاة ونمذجة للشبكة بهدف الوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات العالمية، كما تحرص الهيئة على استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على جودة المياه في تنفيذ خطوط شبكات المياه، ويتم إتباع أفضل المواصفات الفنية العالمية في ضخ المياه بأدنى ضغط ممكن، حتى يتم التحكم في التسربات والمحافظة على المياه.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة ستساهم في تعزيز وتقوية شبكة نقل وتوزيع المياه ورفع كفاءة الشبكة في جميع مناطق مدينة الشارقة، وتساهم في مواكبة التوسع العمراني من مناطق الشارقة.

أوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه إلى أن الهيئة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية، حيث انتهت من تنفيذ شبكة مياه جديدة بالكامل لمنطقة حوشي، بطول إجمالي 18,000 متر كمرحلة أولى، وقد تم إنجازها بنسبة 100%، والتي ستسهم في إمداد المياه لعدد 867 فيلا، منها عدد 60 فيلا تقدم أصحابها بطلبات التوصيل فعليا. أما في المرحلة الثانية من مشاريع منطقة حوشي، فيجري العمل حالياً على تمديد شبكة خطوط مياه رئيسية بطول إجمالي 17,000 متر، ستغطي عدد 727 فيلا، منها 20 فيلا تقدم أصحابها فعليًا بطلبات التوصيل، وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 15% من المشروع.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة التي نفذتها الهيئة تضمنت تنفيذ مشروع خط مياه بين مهذب وواحة الصجعة بطول 5000 متراً وبقطر 800 ملم وباستخدام نوعية جديدة من أنابيب الكربون استيل المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية العالمية، والتي تتميز بالقوة والاستدامة وصديقة للبيئة.

وقد تم إنجاز %100 من الأعمال وبدأت الهيئة في تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم لتحسين نقل المياه من محطة إنتاج اللية إلى قلب مدينة الشارقة، حيث تم تركيب خطين رئيسيين بقطر 1200 ملم لكل منهما ويعبران أسفل خور الشارقة، وسيسهم هذا المشروع في ضبط نقل المياه من محطة اللية وتحسين ضغط المياه داخل الشبكة.

وأضاف أن إدارة المياه تتابع التمدد السكاني المستمر في هذه المنطقة السكنية، ويجري حالياً استكمال تمديد الشبكة لكافة مناطق الرحمانية، بحيث ستنجز الشبكة بنسبة 100% في مناطق الرحمانية من 1 إلى 6.

حيث تم الانتهاء 13500 متر تم إنجازها، ويجري العمل على تمديد 4000 متر جديدة وفي منطقة قطاه السكنية الجديدة، تم إنجاز الشبكة الداخلية بنسبة 100% وبدأ التوصيل لقاطنيها.